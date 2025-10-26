Θεοδωρικάκος από την Καστοριά: «Επείγουσα ανάγκη για νέο παραγωγικό πρότυπο»

Την Καστοριά επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με τοπικούς φορείς στο Επιμελητήριο της πόλης.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε ο παραγωγικός μετασχηματισμός της Δυτικής Μακεδονίας, η στήριξη στον κλάδο της γούνας που δοκιμάζεται σκληρά από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προετοιμάζει το Υπουργείο. Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός τόνισε την «επείγουσα ανάγκη» να γίνουν γρήγορα βήματα για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ειδικά για την Καστοριά και την ευρύτερη περιοχή.

«Είναι επείγον να δει κανείς ένα παραγωγικό πρότυπο αρκετά διαφορετικό στην Καστοριά, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη μας τι συμβαίνει ευρύτερα στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως, αν και «έχει μπει τάξη στα οικονομικά και δημοσιονομικά της χώρας», εξακολουθούν να υπάρχουν “σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα”.

Υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς, όπως είπε, «ο οικονομικός ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο σκληρός».

Ειδική αναφορά έκανε στον «πολύπαθο κλάδο της γούνας», τονίζοντας πως βρίσκεται στην Καστοριά για να συνδράμει με μέτρα στήριξης, αλλά και για να πραγματοποιηθεί μια «ουσιαστική συζήτηση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν» και πώς θα στηριχτούν αυτές από το Υπουργείο. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι «το επόμενο εξάμηνο θα βγουν τα νέα καινούργια αναπτυξιακά προγράμματα», τα οποία, όπως είπε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Τα προγράμματα αυτά θα εστιάσουν στη χρηματοδότηση δράσεων εξωστρέφειας, κυρίως για μικρές επιχειρήσεις «που θέλουν να αναζωογονηθούν και να αναγεννηθούν», ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της γουνοποιίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο καθεστώς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να αναβιώσει επαγγελματικές δραστηριότητες που φθίνουν, καθώς το παραδοσιακό μοντέλο υποχωρεί. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην τεχνολογία, δηλώνοντας πως θα υπάρξει «ένα ξεχωριστό καθεστώς για τις σύγχρονες τεχνολογίες». Φιλόδοξος στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, έναν τομέα που αναπτύσσεται με «ιλιγγιώδεις ταχύτητες».

Ως παράδειγμα των τεχνολογικών επενδύσεων στην περιοχή, ανέφερε την αναμενόμενη «κολοσσιαία επένδυση της ΔΕΗ» στη Δυτική Μακεδονία, που θα φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλείνοντας, και με αφορμή τη συνάντηση στο Επιμελητήριο Καστοριάς, ο Υπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού του Επιμελητηριακού νόμου.

«Θα δώσουμε πρόσθετες δυνατότητες στα επιμελητήρια», τόνισε, «για να έχουν τον ουσιαστικό θεσμικό τους ρόλο ως συμβούλου της πολιτείας» και ως βασικοί συντελεστές στη στρατηγική της κυβέρνησης για το νέο παραγωγικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας.