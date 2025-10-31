Όλα τα βλέμματα στο επιστημονικό συμβούλιο του Τσίπρα - Το χρονοδιάγραμμα για το κόμμα

Με χαρτί και μολύβι τα επιτελεία των κομμάτων επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα που στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ανακοίνωση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του, τα μέλη του οποίου γνωστοποιήθηκαν χθες.

Στη λίστα των 41 ονομάτων συγκαταλέγονται πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν μια πολύ ευρεία γκάμα ειδικοτήτων, γεγονός που είναι κρίσιμης σημασίας καθώς όπως όλα δείχνουν αυτή είναι η ομάδα που θα επιφορτιστεί με το βαρύ καθήκον της διαμόρφωσης των βασικών θέσεων και προτάσεων του επερχόμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Τι συμβολίζουν τα πρόσωπα

Μεταξύ των προσώπων που ανακοινώθηκαν είναι και προσωπικότητες που έχουν συστρατευθεί και στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι στόχος του δεν είναι να πάρει "διαζύγιο" από το παρελθόν, αλλά να διατηρήσει στελέχη τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι είχαν θετικό αποτύπωμα.

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν ο πρώην υπ. Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο πρώην υπ. Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος, ο καθηγητής Βαλκανικών Σπουδών Νίκος Μαραντζίδης, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιάννης Δρόσος και η πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωρζέτα Λάλη.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μην τορπιλίσει περισσότερο τις σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στη λίστα δεν υπάρχουν ενεργά μέλη της ΚΕ του κόμματος, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που μπήκαν στο επιστημονικό συμβούλιο ενώ βρίσκονται μέχρι σήμερα πολύ κοντά, αλλά και εντός οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Για παράδειγμα, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μετέχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ η Δρ Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2025, ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Επανεκκίνησης του κόμματος, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα βρίσκονται και δύο μέλη της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, η Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ..

Η επιλογή αυτή, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός της ΝΕΑΡ με πολλά στελέχη να εκφράζουν την οργή τους για το γεγονός ότι σύντροφοί τους συμμετέχουν σε ένα όργανο, το οποίο κρίνουν ότι είναι ο προάγγελος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει τα μηνύματά του στο πολιτικό του ακροατήριο με την επιλογή να τοποθετηθούν δύο γυναίκες στις πιο νευραλγικές και επιτελικές θέσεις του Συμβουλίου. Πρόκειται για την Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, η οποία αναλαμβάνει συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου και την Δρ Πολιτικής Επιστήμης Δώρα Κοτσακά, η οποία αναλαμβάνει τη θέση της αναπληρώτριας συντονίστριας.

Ιδεολογικός κορμός

Ο ιδεολογικός κορμός γύρω από τον οποίο θα κινούνται οι προτάσεις και οι θέσεις του Συμβουλίου θα εκπορεύεται από τη Νέα Εθνική Πυξίδα και τον Νέο Πατριωτισμό που έχει περιγράψει σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Νέα Εθνική Πυξίδα άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί και το πολιτικό «μανιφέστο» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο του 2025 και αφορά τη διαμόρφωση μιας «ισχυρής και αυτοδύναμης Ελλάδας με πολυδιάστατη στρατηγική και όχι πρόθυμος ακόλουθος», ώστε να μπορεί να απαντά στις ραγδαίες γεωπολιτικές μετατοπίσεις.

Το επιστημονικό Συμβούλιο θα χωρίζεται σε 12 τομείς έτσι ώστε να καλύπτεται σε όλο του το εύρος το σύνολο των πολιτικών ζητημάτων που θα διαχειρίζονται τα μέλη του. Οι τομείς είναι οι εξής:

- Οικονομικά και Οικονομία

- Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη & Θεσμοί

- Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Ενέργεια

- Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτομία

- Παιδεία, Πολιτικές Εκπαίδευσης & Έρευνα

- Πολιτική Υγείας

- Ισότητα φύλων και Συμπερίληψη

- Στεγαστική Πολιτική

- Κοινά αγαθά, ανοιχτές τεχνολογίες και κοινωνική/αλληλέγγυα οικονομία

- Πολιτική Ασφάλειας

- Ευρωπαϊκή Πολιτική

- Πολιτιστική Πολιτική

Προπομπός κόμματος;

Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι αν και το επιστημονικό συμβούλιο δεν αποτελεί από μόνο του κάποια έμμεση ανακοίνωση δημιουργίας κόμματος, ούτε η συμμετοχή επιστημόνων σε αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή τους και στο όποιο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός ακολουθεί βήμα προς βήμα το σχέδιο για τον σχηματισμό ενός νέου τύπου εγχειρήματος, που θα προσιδιάζει περισσότερο σε λίστα, παρά σε παραδοσιακό δομημένο και ιεραρχημένο κόμμα.

Η προοπτική αυτή, η οποία είχε έρθει στην επιφάνεια αμέσως μετά την παραίτηση Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα, έκανε λόγο για τον ρόλο «κλειδί» που θα έχει σε ένα τέτοιο εγχείρημα ένα επιστημονικό συμβούλιο το οποίο να μπορεί σε πολύ σύντομο χρόνο να παράγει συνεκτικά επιχειρήματα, προτάσεις, ακόμη και προτάσεις νόμου, για μια σειρά από σύνθετα θέματα, και τα οποία θα προβάλλονται στη συνέχεια από τα πρόσωπα που θα αποτελούν το πολιτικό προσωπικό αυτής της πολιτικής πλατφόρμας επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Έτσι λοιπόν, αν και το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν σημαίνει κατ' ανάγκη κόμμα, εκτιμάται ότι δείχνει πως η ανακοίνωση κάποιας πολιτικής πρωτοβουλίας δεν απέχει πολύ χρονικά.

Έως τότε όμως, υπάρχουν άλλα χρονικά ορόσημα που θα προηγηθούν. Πρόκειται για την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια για τουλάχιστον δύο παρουσιάσεις που θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και οι οποίες θα λειτουργήσουν και ως βαρόμετρα σχετικά με την αποδοχή που έχει στο ευρύτερο ακροατήριο της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας.

Συνεπώς, αν το βιβλίο εκδοθεί όπως έχει ανακοινωθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και αν εκτιμήσουμε ότι θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες μέχρι να γίνουν οι παρουσιάσεις, είναι ασφαλές το συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Μέχρι τότε όμως, αναμένονται με ενδιαφέρον οι δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες θα δώσουν και τον τόνο των επόμενων κινήσεών του.