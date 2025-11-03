Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

«Ο Γιώργος Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση, λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του», επισημαίνουν οι πηγές της ΝΔ

Newsbomb

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πλήρως καταρρίπτεται το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί δήθεν ”παρεμβάσεων” ή ”ευνοϊκών μεταχειρίσεων” από τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο» αναφέρουν πηγές της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε αφενός ο κ. Ξυλούρης δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση -τα στοιχεία το αποδεικνύουν, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες -και βουλευτές της αντιπολίτευσης-, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. ”Στο γραφείο μου έχω δεχτεί τους πάντες, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Η πόρτα μου και το τηλέφωνό μου ήταν πάντα ανοιχτά. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έρθει στο γραφείο μου και να τον δω για πέντε λεπτά”, είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο κ. Ξυλούρης ”είχε θεσμικό ρόλο σε τρεις διαφορετικές οργανώσεις” και πως ”όλοι οι διάλογοι είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ενός ανθρώπου που ένιωθε αδικημένος και στόχος ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση”» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

«Με άλλα λόγια, ο κ. Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση- λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του, κάτι που άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι τα ΑΦΜ -μεταξύ των οποίων και του κ. Ξυλούρη- δεν αποδεσμεύτηκαν όταν ο ίδιος το ζητούσε. ”Δεν πήγα σε κανέναν υπουργό να θέσω το θέμα του κ. Ξυλούρη”, σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο κ. Στρατάκος ως γενικός γραμματέας δεν είχε τη θεσμική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ζώων επισήμανε -επιβεβαιώνοντας τη Νέα Δημοκρατία- τόνισε ότι ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου δεν καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από τα κατά τόπους κτηνιατρεία των Περιφερειών, τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την πιστοποίηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ”από το 2015 και μετά, η αύξηση στα ζώα γίνεται μέσω των περιφερειών, οι οποίες θεωρούν ως δεδομένο τον αριθμό που δηλώνει ο παραγωγός”. Η διαδικασία αυτή, προσέθεσε, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου του κτηνοτρόφου, βάσει των στοιχείων που ελέγχουν και επικυρώνουν οι περιφερειακές υπηρεσίες. Ο κ. Στρατάκος τόνισε επίσης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της κατανομής των βοσκοτόπων και ουδεμία εμπλοκή ή δυνατότητα παρέμβασης στα δεδομένα του ζωικού κεφαλαίου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

18:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο - Τι συζητήθηκε

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακόμιση» εργαζομένων: Η καινοτόμος λύση για απασχόληση όλον τον χρόνο στο Αίγιο

18:15ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Μόλις 3.000 βήματα την ημέρα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπόθεση «Σούντγκρεν»: «Ντροπή σου» - Οργισμένη απάντηση και μήνυση του Βόλου στον Σουηδό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη: Εργάτης παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CBS: «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

17:51ΠΟΛΤΟΣ

Το Far West στην Κρήτη

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Career-high κι ελπίδες για το Australian Open κέρδισε ο Σακελλαρίδης

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση - Αντιμέτωπος με θανατική ποινή ο δράστης

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

17:40LIFESTYLE

Anthony Hopkins: Η σύζυγός του λέει ότι έχει αυτισμό λόγω της εμμονής του με τους αριθμούς - Τι απαντά ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

17:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην παρουσιάστρια συνελήφθη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της - Βρέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εάν η Ρώμη συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά»

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Τρία αδέλφια, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ