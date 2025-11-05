Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»

Τη μεγάλη ικανοποίησή του για τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς τη, «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντα τους».

«Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο. Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.

