Mαμντάνι: «Η Νέα Υόρκη θα είναι το φως σε μία περίοδο πολιτικού σκότους»

Στο πρώτο ξεκάθαρο μήνυμά του, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος αυτοαποκαλείται «ο χειρότερος εφιάλτης του Τραμπ» διεμήνυσε πως οι Δημοκρατικοί απέδειξαν ότι μπορούν να νικήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς γιόρταζε την ιστορική του νίκη. Οι εκλογές θεωρήθηκαν ως η πρώτη σημαντική εκλογική δοκιμασία της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει ήδη προειδοποιήσει οτι θα κλείσει η στρόφιγγα της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στη Νέα Υόρκη του Μαμντάνι, απέδωσε τις ήττες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο shutdown της κυβέρνησης και...στην απουσία του ίδιου από τις κάλπες, ενώ σχολίασε λακωνικά πως «τώρα αρχίζουν όλα»

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν στις φετινές γενικές εκλογές, σύμφωνα με το Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης. Το 2021, η προσέλευση ήταν λίγο κάτω από 1,15 εκατομμύρια. Ο Μαμντάνι αναμένεται να ορκιστεί την Πρωτοχρονιά και η νίκη του που σημειώνεται μετά από μια από τις πιο ιστορικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών και φαίνεται ότι θα έχει βαθιά επίδραση στην εθνική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο 34χρονος Μαμντάνι -ο πρώτος Μουσουλμάνος, ο πρώτος που γεννήθηκε στην Αφρική και ο νεότερος άνθρωπος εδώ και έναν αιώνα που εκλέγεται δήμαρχος του «Μεγάλου Μήλου»- χρησιμοποίησε επίσης τη νικητήρια ομιλία του ενώπιον των ενθουσιασμένων υποστηρικτών του στο Μπρούκλιν για να επιτεθεί στον Άντριου Κουόμο και να ρίξει το γάντι στον Τραμπ. «Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο μόνο τα καλύτερα στην ιδιωτική ζωή», είπε για τον άνδρα που νίκησε στην αναμέτρηση για το χρίσμα των Δημοκρατικών, «αλλά ας είναι απόψε η τελευταία φορά που θα προφέρω το όνομά του καθώς γυρίζουμε σελίδα σε μια πολιτική που εγκαταλείπει τους πολλούς και υπηρετεί μόνο τους λίγους».

Εισήλθε στην κούρσα πέρυσι σχεδόν άγνωστος, με λίγα χρήματα και χωρίς καμία θεσμική κομματική υποστήριξη. Αυτό και μόνο καθιστά τη νίκη του επί του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο -μέλους γνωστής πολιτικής δυναστείας και πολιτικού παράγοντα εδώ και δεκαετίες- και του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σίλβα αξιοσημείωτη. Πέρα από αυτό, όμως, αντιπροσωπεύει το είδος του πολιτικού που πολλοί στην αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος αναζητούσαν εδώ και χρόνια.

Είναι νέος και χαρισματικός, με τη φυσική άνεση που έχει η γενιά του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εθνικότητά του επίσης, σημειώνουν οι αναλυτές αντανακλά την ποικιλομορφία της βάσης του Δημοκρατικού κόμματος αλλά και της ίδιας της Νέας Υόρκης. Στην ομίλία του, ορκίστηκε με το «καλημέρα» να αλλάξει το δήμο και τη χώρα. «Σε αυτή τη στιγμή πολιτικού σκότους, η Νέα Υόρκη θα είναι το φως», υποσχέθηκε. Αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες για την ηλικία και την εμπειρία του, ο Μαμντάνι εξέφρασε αυτοπεποίθηση: «Όταν μπούμε στο δημαρχείο σε 58 ημέρες από σήμερα, οι προσδοκίες θα είναι υψηλές. Θα ανταποκριθούμε».

«Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν τύραννο, είναι καταστρέφοντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία», είπε ο Μαμντανί. «Αυτός δεν είναι μόνο ο τρόπος να σταματήσουμε τον Τραμπ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα σταματήσουμε τον επόμενο». Και αφού τόνισε τη σημασία των εργαζομένων, ο Μαμντανί μίλησε ξανά απευθείας στον Τραμπ, λέγοντας: «Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να μας περάσεις όλους».

«Το μεγαλείο μας θα γίνει αισθητό σε κάθε Νεοϋρκέζο»

«Το μεγαλείο μας δε θα είναι αφηρημένο», τόνισε. «Θα γίνει αισθητό από κάθε ενοικιαστή με σταθερό ενοίκιο που ξυπνάει την πρώτη κάθε μήνα γνωρίζοντας ότι το ποσό που θα πληρώσει δεν έχει εκτοξευθεί από τον προηγούμενο μήνα. Θα γίνει αισθητό από κάθε παππού και γιαγιά που έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει στο σπίτι για το οποίο έχει εργαστεί και που τα εγγόνια του ζουν κοντά επειδή το κόστος της φροντίδας των παιδιών δεν τα έστειλε στο Λονγκ Άιλαντ.

Θα γίνει αισθητό από την ανύπαντρη μητέρα που είναι ασφαλής στις μετακινήσεις της και της οποίας το λεωφορείο τρέχει αρκετά γρήγορα ώστε να μην χρειάζεται να βιαστεί να παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο για να φτάσει στη δουλειά στην ώρα της. Και θα γίνει αισθητό όταν οι Νεοϋορκέζοι ανοίγουν τις εφημερίδες τους το πρωί και διαβάζουν τίτλους επιτυχίας, όχι σκανδάλων. Πάνω απ' όλα, θα γίνει αισθητό από κάθε Νεοϋορκέζο όταν η πόλη που αγαπά επιτέλους τον αγαπήσει»

O Ζόραν Μαμντάνι AP

Ο Ζόραν Μαμντάνι ευχαρίστησε τους υποστηρικτές και τους εθελοντές του, δεσμευόμενος να αγωνιστεί για όλους τους Νεοϋορκέζους και να κάνει την πόλη πιο προσιτή για όλους. «Απόψε, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κερδίσαμε», είπε. «Το μέλλον είναι στα χέρια μας». Η ελπίδα - ένα από τα κεντρικά θέματα της εκστρατείας του Μαμντάνι - γέμισε την αίθουσα. Το πλήθος των υποστηρικτών του ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Η αίθουσα ήταν ηλεκτρισμένη και γεμάτη ενέργεια καθώς οι άνθρωποι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον, ύψωναν τις γροθιές τους στον αέρα και βιντεοσκοπούσαν την ομιλία στα τηλέφωνά τους.

Καθώς ο Μαμντάνι απαριθμούσε τις δεσμεύσεις του, όπως η παροχή καθολικής παιδικής φροντίδας, γρήγορων και δωρεάν λεωφορείων, το πάγωμα των αυξήσεων στα ενοίκια, το πλήθος απάντησε με δυντά χειροκροτήματα. Οι υποστηρικτές του φορούσαν προϊόντα της εκστρατείας του, όπως κίτρινα καπέλα του μπέιζμπολ, μπλουζάκια και σκουφάκια με το όνομά του. Σχεδόν αουτσάιντερ πριν κερδίσει το καλοκαίρι τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών με μια δυναμική καμπάνια, επικεντρωμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος ενός νέου κύματος προοδευτικής πολιτικής, την ώρα που οι αντίπαλοί του με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν «κομμουνιστή».

Ποιος είναι ο Ζόραν Μαμντάνι

Γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα, ο Μαμντάνι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του σε ηλικία επτά ετών. Φοίτησε στο Λύκειο Επιστημών του Μπρονξ και αργότερα απέκτησε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Κολλέγιο Μπόουντοιν, όπου συνίδρυσε το πανεπιστημιακό παράρτημα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη.

Προοδευτικός εκπρόσωπος της γενιάς των millenial μιλάει για τις ρίζες του σε μια ποικιλόμορφη πόλη. Είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο καμπάνιας εξ ολοκλήρου στα Ουρντού και έχει λάβει μέρος σε ταινίες του Bollywood. Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίστηκε να μιλάει ισπανικά. Ο Μαμντάνι και η σύζυγός του, η 27χρονη καλλιτέχνης από τη Συρία Ράμα Ντουβάτζι, με έδρα το Μπρούκλιν, γνωρίστηκαν στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge.

Η μητέρα του, Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτης και ο πατέρας του, καθηγητής Μαχμούντ Μαμντάνι, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ. Ο Μαμντάνι παρουσιάστηκε ως υποψήφιος του λαού. «Καθώς η ζωή έπαιρνε τις αναπόφευκτες στροφές της, με παρακάμψεις στον κινηματογράφο, τη ραπ και τη συγγραφή», αναφέρει το προφίλ του στη βουλή της πολιτείας, «ήταν πάντα η κινητοποίηση που διασφάλιζε ότι τα γεγονότα του κόσμου μας δεν θα με οδηγούσαν στην απελπισία, αλλά στη δράση».

Πριν εισέλθει στην πολιτική, εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας ιδιοκτήτες σπιτιών χαμηλού εισοδήματος στο Κουίνς να καταπολεμήσουν την πιθανότητα έξωσης. Έχει επίσης κάνει την μουσουλμανική του πίστη ορατό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας. Επισκεπτόταν τακτικά τζαμιά και κυκλοφόρησε ένα βίντεο εκστρατείας στα Ουρντού σχετικά με την κρίση κόστους ζωής της πόλης. «Γνωρίζουμε ότι το να εκφράζεσαι δημόσια ως Μουσουλμάνος σημαίνει επίσης να θυσιάζεις την ασφάλεια που μερικές φορές μπορούμε να βρούμε στις σκιές», είπε σε μια συγκέντρωση την άνοιξη.

Η ισχυρή υποστήριξη του Μαμντάνι προς τους Παλαιστίνιους και η έντονη κριτική του προς το Ισραήλ ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες του μεγαλύτερου μέρους του Δημοκρατικού κατεστημένου. Ο βουλευτής κατέθεσε νομοσχέδιο για τον τερματισμό του καθεστώτος απαλλαγής από φόρους των φιλανθρωπικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης που έχουν δεσμούς με ισραηλινούς οικισμούς, οι οποίοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης δηλώσει ότι θεωρεί πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ότι είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες για γενοκτονία και απαρτχάιντ.

Η αντίδραση του Τραμπ: «Και έτσι αρχίζουν όλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στήριξε δημόσια τον πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη και κάποτε αντίπαλο του Άντριου Κουόμο στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να μην εκλέξουν τον αριστερό υποψήφιο Ζόραν Μαμντάνι. «Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, δεν έχετε πραγματικά άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει φανταστική δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Δευτέρας. «Αυτός είναι ικανός γι' αυτό, ο Μαμντάνι όχι!»

Aμέσως μετά τη νίκη του επανήλθε με μία αινιγματική ανάρτηση στο TruthSocial. «...Και έτσι αρχίζει!» έγραψε. Η χρονική στιγμή της ανάρτησης συνέπεσε με τη στιγμή που ο Μαμντάνι απευνόταν απευθείας στον Τραμπ στην ομιλία του τη βραδιά της νίκης.

