Μαμντάνι σε Τραμπ: «Δυνάμωσε την ένταση...»

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, εγκαινιάζοντας επίσημα τη μάχη που πιθανότατα θα καθορίσει τις σχέσεις μεταξύ του 34χρονου δημάρχου και του προέδρου των ΗΠΑ, του οποίου η διασημότητα συνδέεται με την πόλη. «Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: δυνάμωσε την ένταση!» είπε μεταξύ άλλων ο Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ της Τρίτης στο πλήθος των υποστηρικτών του λίγο αφότου ανακηρύχθηκε νικητής.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τρεις κούρσες την Τρίτη στις πρώτες μεγάλες εκλογές από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πριν από εννέα μήνες, αναδεικνύοντας μια νέα γενιά ηγετών και δίνοντας νέα ώθηση στο διχασμένο κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο του επόμενου έτους. Ο Μαμντάνι έθεσε ως κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας την αντιμετώπιση των ενεργειών του 79χρονου Ρεπουμπλικάνου προέδρου στην πόλη- ειδικά όσον αφορά στη μετανάστευση. Τα επόμενα τρία χρόνια θα δοκιμάσουν την ικανότητά του να αντιμετωπίσει τον Τραμπ, ο οποίος εφαρμόζει μία πολιτική χωρίς περιστροφές.

«Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον γέννησε», δήλωσε ο Μαμντάνι στους υποστηρικτές του. Και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν τύραννο, είναι καταρρίπτοντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συσσωρεύσει εξουσία. Αυτός δεν είναι μόνο ο τρόπος να σταματήσουμε τον Τραμπ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σταματήσουμε και τον επόμενο».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στρέψει τις τεράστιες εξουσίες της προεδρίας σε πολιτικούς αντιπάλους του και ήδη πριν από τις εκλογές είχε απειλήσει να παρακρατήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την πόλη της Νέας Υόρκης εάν εκλεγόταν ο Μαμντάνι, ένας αυτοχαρακτηριζόμενος «Δημοκρατικός Σοσιαλιστής».

Αυτό θα ακολουθούσε προηγούμενες περικοπές χρηματοδότησης από την κυβέρνηση Τραμπ σε πολιτικές κινήσεις που στόχευαν Δημοκρατικούς ηγέτες του Κογκρέσου, επίσης από την πόλη. «Αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή 60 Minutes του CBS την Κυριακή, προαναγγέλλοντας πώς οι Ρεπουμπλικάνοι θα χρησιμοποιήσουν την υιοθέτηση μιας σοσιαλιστικής ατζέντας από τον Μαμντάνι ως γραμμή επίθεσης κατά του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Μαμντάνι αναγνώρισε ότι η νίκη του θέτει μια πρόκληση στην εφαρμογή αυτού που αποκαλεί «την πιο φιλόδοξη ατζέντα για την αντιμετώπιση της κρίσης κόστους ζωής που έχει δει αυτή η πόλη» από τη δεκαετία του 1940, όπως το προτεινόμενο πάγωμα ενοικίων, η καθολική παιδική μέριμνα και άλλες κυβερνητικές δράσεις που στοχεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά, εν τω μεταξύ, ο Μαμντάνι ορκίστηκε να πολεμήσει.«Άκουσέ με, λοιπόν, Πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσεις από όλους μας», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.