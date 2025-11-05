Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφτεί την Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα βρεθεί στην Αθήνα μέσα στον μήνα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους θα επισκεφτεί την Ελλάδα εντός του Νοεμβρίου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να γίνει γνωστή από το Μέγαρο Μαξίμου το προσεχές διάστημα.