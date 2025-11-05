Τάκης Θεοδωρικάκος: “Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου για την πιο παραγωγική Ελλάδα”

Πρόγραμμα συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία

Newsbomb

Τάκης Θεοδωρικάκος: “Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου για την πιο παραγωγική Ελλάδα”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην επιτάχυνση υλοποίησης του νέου παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομία, με την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου, την ενίσχυση των βιομηχανικών πάρκων και την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών ινστιτούτων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο με ισχυρή παραγωγή και αύξηση της παραγωγικότητας, τονίζοντας πως “ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα είναι μόνο η παραγωγική Ελλάδα”. Επισήμανε επίσης ότι “η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, η επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι όροι ευημερίας και ασφάλειας για την πατρίδα μας, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς”.

Αναφέρθηκε στα τρία πρώτα κάθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου - μεταποίηση, παραμεθόριες περιοχές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, μεγάλες επενδύσεις. “Οι αιτήσεις για τα δύο πρώτα καθεστώτα ολοκληρώθηκαν 31/10 και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η αξιόλογηση θα ολοκληρωθεί με διαφάνεια και ταχύτητα μέσα σε 90 ημέρες. Η προθεσμία για τις μεγάλες επενδύσεις ολοκληρώνεται τέλος του έτους και θα ακολουθήσουν τα καθεστώτα αγροδιατροφής, εξωστρέφειας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας”, επισήμανε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, τόνισε: “Είναι προφανές ότι οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας και της Ευρώπης πρέπει να συνδυαστούν με επενδύσεις στη δική μας αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να αναγεννηθεί”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε επίσης για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να γίνει πιο εύκολη η επιχειρηματική δραστηριότητα και για τις αναβαθμίσεις σε βιομηχανικά πάρκα σε όλη τη χώρα. Επισήμανε και την έγκριση επενδύσεων 2,5 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο στην αμυντική βιομηχανία, στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και σε επενδύσεις που ενισχύουν τις εξαγωγές μας και την ευρωπαϊκή αυτονομία, όπως η στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση της Metlen στη Βοιωτία για παραγωγή γαλλίου.

Για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους τόνισε πως “δίνουμε μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας, ειδικά για τις ενεργοβόρες μονάδες” και προσέθεσε πως “έχω ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου”.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε επίσης για τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, λέγοντας ότι ετοιμάζεται ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ύψους 150 εκατ. ευρώ “για να στηρίξουμε επενδύσεις που θα φέρουν την καινοτομία στην παραγωγή και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα”. Αναφέρθηκε επίσης στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στο πρόγραμμα Greek AI Startup Accelerator που δίνει σε start-up επιχειρήσεις πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι “η μεγάλη πρόκληση του σήμερα και της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία είναι η Ελλάδα που παράγει, καινοτομεί και εξάγει. Σε αυτό οφείλουν να συνδράμουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς - τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας”.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Χριστιάνα και Σοφία παίζουν επικίνδυνα – Ποιοι την «πληρώνουν»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: «Τρέχουν» οι ρυθμίσεις οφειλών - Νέο ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Οι 7 άξονες για την επόμενη χρονιά - Από τη δίκαιη φορολογία έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πλάνα: Στιγμές πριν την τραγωδία στο γήπεδο - Ο προπονητής κατέρρευσε στη μέση του αγώνα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

17:41TRAVEL

Θάσος: Βραβεύτηκε ως κορυφαίος ελληνικός αυθεντικός νησιωτικός προορισμός για το 2025

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της επιβίωσης: Οι πρωτόγονοι άνθρωποι νίκησαν την κλιματική αλλαγή με λίθινα εργαλεία

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντιφαλά: «Μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα δέχτηκα… μηνύματα και διέγραψα τα social media»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν δοκιμαστικά τον πύραυλο Minuteman III ικανό να φέρει πυρηνικό φορτίο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

17:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδεις βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο - Επικίνδυνοι οι δρόμοι λόγω φερτών υλικών

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Συγκέντρωση, πίστη, μοναδικός στόχος η νίκη»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαθηματική ανατροπή: Καταρρίπτεται η «Ιδιότητα του Ρούπερτ» έπειτα από 300 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο γαμπρός του 39χρoνου εμπλέκεται στο μακελειό - Όπλο βρέθηκε σε σπηλιά

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες» έλεγε η Αντζελίνα Τζολί - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο Μπραντ Πιτ

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ