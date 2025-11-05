Τάκης Θεοδωρικάκος: “Επιταχύνουμε την υλοποίηση του σχεδίου για την πιο παραγωγική Ελλάδα”

Στην επιτάχυνση υλοποίησης του νέου παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομία, με την υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου, την ενίσχυση των βιομηχανικών πάρκων και την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών ινστιτούτων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο με ισχυρή παραγωγή και αύξηση της παραγωγικότητας, τονίζοντας πως “ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα είναι μόνο η παραγωγική Ελλάδα”. Επισήμανε επίσης ότι “η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, η επένδυση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι όροι ευημερίας και ασφάλειας για την πατρίδα μας, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς”.

Αναφέρθηκε στα τρία πρώτα κάθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου - μεταποίηση, παραμεθόριες περιοχές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, μεγάλες επενδύσεις. “Οι αιτήσεις για τα δύο πρώτα καθεστώτα ολοκληρώθηκαν 31/10 και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Η αξιόλογηση θα ολοκληρωθεί με διαφάνεια και ταχύτητα μέσα σε 90 ημέρες. Η προθεσμία για τις μεγάλες επενδύσεις ολοκληρώνεται τέλος του έτους και θα ακολουθήσουν τα καθεστώτα αγροδιατροφής, εξωστρέφειας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας”, επισήμανε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, τόνισε: “Είναι προφανές ότι οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας και της Ευρώπης πρέπει να συνδυαστούν με επενδύσεις στη δική μας αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να αναγεννηθεί”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε επίσης για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να γίνει πιο εύκολη η επιχειρηματική δραστηριότητα και για τις αναβαθμίσεις σε βιομηχανικά πάρκα σε όλη τη χώρα. Επισήμανε και την έγκριση επενδύσεων 2,5 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο στην αμυντική βιομηχανία, στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και σε επενδύσεις που ενισχύουν τις εξαγωγές μας και την ευρωπαϊκή αυτονομία, όπως η στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση της Metlen στη Βοιωτία για παραγωγή γαλλίου.

Για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους τόνισε πως “δίνουμε μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας, ειδικά για τις ενεργοβόρες μονάδες” και προσέθεσε πως “έχω ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου”.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε επίσης για τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, λέγοντας ότι ετοιμάζεται ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ύψους 150 εκατ. ευρώ “για να στηρίξουμε επενδύσεις που θα φέρουν την καινοτομία στην παραγωγή και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα”. Αναφέρθηκε επίσης στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής πρωτοβουλίας στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στο πρόγραμμα Greek AI Startup Accelerator που δίνει σε start-up επιχειρήσεις πρόσβαση σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι “η μεγάλη πρόκληση του σήμερα και της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία είναι η Ελλάδα που παράγει, καινοτομεί και εξάγει. Σε αυτό οφείλουν να συνδράμουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς - τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας”.

Διαβάστε επίσης