Πιερρακάκης σε Φάμελλο για τα ΕΛΤΑ: Επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα

Απάντηση στον Σωκράτη Φάμελλο, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφορικά με την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός πήρε το λόγο μετά την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Κύριε Φάμελλε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί είχατε μία ένταση στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιήσατε. Σε κάποια πράγματα θα το έλεγα και φανατισμό, αλλά επειδή είμαι θετικός άνθρωπος, εγώ θα πω ότι αυτή είναι μία και κεκαλυμμένη ευαισθησία.

Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αφού έχετε αυτή την ευαισθησία. Γνωρίζετε πόσα καταστήματα ΕΛΤΑ, ξεκινώ από αυτό, έκλεισαν επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην οποία υπηρετούσατε ως υπουργός; Ας αναρωτηθούμε πόσα ήταν αυτά; 77. Βλέπω εδώ Οινόφυτα, Πελασγία, Περισσός. Πάρτε το σχετικό. 77 καταστήματα ΕΛΤΑ έκλεισαν εκείνη την περίοδο. Και όταν υπήρχαν... Δεν σας διέκοψα. Έχετε την αντοχή να με ακούσετε. Και το σθένος.

Όταν το 2017 ρωτούσαν τον κύριο Παππά «γιατί κλείνουν τα καταστήματα» και εκείνος με τη σειρά του μετέφερε το ερώτημα στη διοίκηση των τότε ΕΛΤΑ, δόθηκε μια υποδειγματική απάντηση την οποία θα σας αναγνώσω:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν ως Ανώνυμη Εταιρεία σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ταχυδρομικό δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρακολουθούν πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται, αξιολογούν τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά καταστήματα, τα ταχυδρομικά πρακτορεία, τους αγροτικούς διανομείς, στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξ ορθολογισμού του δικτύου, αλλά και της εξοικονόμησης πόρων. Συνεκτιμήθηκαν τα επακόλουθα στοιχεία». «Και αποφασίστηκε» λέει εδώ «η αναστολή λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος Νέας Επιδαύρου». Το υπογράφετε. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ επί των ημερών σας κ. Παππά. Αυτή ήταν η αριστερή αναδιάρθρωση; Εμείς κάνουμε τη δεξιά; Και κάπου ένα όριο στην υποκρισία πια, κάπου, φτάνει.

Μετά, μιλήσατε για τις αναθέσεις των ΕΛΤΑ. Λοιπόν, για να δούμε πόσες έγιναν επί των ημερών σας, για να δούμε, εγώ δεν τις ενοχοποιώ, τις καταθέτω.

ΕΛΤΑ ΑΕ: διαγωνισμοί 35,3 εκατομμύρια ευρώ. Απευθείας αναθέσεις: 35,8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και θυγατρική, την Courier. Στην Courier, 27,7 εκατομμύρια ευρώ οι διαγωνισμοί, 4,3 εκατομμύρια ευρώ οι απευθείας αναθέσεις, σύνολο 100 εκατομμύρια ευρώ επί των ημερών σας.

Σε τι κατάσταση παραδώσατε τα ΕΛΤΑ, κύριε Φάμελλε, ως κυβέρνηση; Έλλειμμα 7,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Επαναλαμβάνω, τον μήνα. Ήρθαμε λοιπόν και τι κάναμε; Γιατί δεν πληρώνατε την καθολική υπηρεσία, επειδή κόπτεστε για τον δημόσιο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, δεν πληρώνατε την καθολική υπηρεσία στα ΕΛΤΑ και ήρθαμε και αναδρομικά την πληρώσαμε εμείς, μαζί με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα τους και να κάνουμε αυτή την απαιτούμενη αναδιάρθρωση για να επιβιώσουν.

Και ήρθαμε και το κάναμε, ενώ είχαν συσσωρευθεί και χρέη. Γιατί ρωτάτε «πού πήγαν τα χρήματα;». Γνωρίζετε ότι 100 εκατομμύρια ευρώ τα κράταγαν τα ΕΛΤΑ και δεν τα έδιναν π.χ. στη ΔΕΗ από λογαριασμούς που πληρωνόντουσαν στα διάφορα ταχυδρομεία της χώρας ; 140 εκατομμύρια, 135 εκατομμύρια για την ακρίβεια, πήγαν στην εθελούσια έξοδο των υπαλλήλων που έγινε τότε. Και τα υπόλοιπα σε συντριπτικό βαθμό πήγαν στο να πληρωθούν αυτές οι συσσωρευμένες ζημίες. Το γνωρίζατε αυτό όταν κυβερνούσατε;

Ναι, διότι κατέθεσα ένα άρθρο της ιστοσελίδας Αθήνα 9.84, σύμφωνα με το οποίο, ο κ. Τσακαλώτος στον ενιαίο τότε ΣΥΡΙΖΑ, είχε ως Υπουργός Οικονομικών, από ό,τι διαβάζω εδώ, μια διαφωνία με τον κ. Παππά. Λέει εδώ «η στάση Τσακαλώτου σε αγαστή συνεργασία με το Υπερταμείο έναντι των ΕΛΤΑ φαίνεται να έχει ως στόχο να καμφθεί η όποια αντίδραση των εργαζομένων στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της PWC, που προβλέπει μεταξύ άλλων την απόλυση 1.800 εργαζομένων και το κλείσιμο 200 καταστημάτων του δικτύου της εταιρείας.

Και μιλάτε πάρα πολύ για την έννοια του ιδιωτικού. Καταρχήν, έχω την εντύπωση ότι κάνατε ιδιωτικοποιήσεις ως κυβέρνηση. Σωστά; Θυμάμαι την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θυμάμαι το ποσοστό της Chinese Grid στον ΑΔΜΗΕ, θυμάμαι την πώληση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης το 67%, τη Fraport, τη ΔΕΣΦΑ. Έχετε κάνει κι εσείς ιδιωτικοποιήσεις. Μην το φοβάστε. Στο συγκεκριμένο ζήτημα κινηθήκατε. Άρα, επειδή το «τις πταίει» είναι ο Τρικουπικός όρος, ο Λενιστικός όρος, από ό,τι θυμάμαι, είναι το τι πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, το τι πρέπει να γίνει τώρα; Πρέπει ανάμεσα σε άλλα να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε το δίκτυο, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Εδώ είμαστε και συζητάμε αυτό το θέμα, κύριε Φάμελλε, ακριβώς επειδή έχει γίνει ένα λάθος. Και η έννοια της παραίτησης για όσα είπατε πριν σε σχέση με τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ είναι μια διάσταση λογοδοσίας.

Επειδή μιλήσατε λίγο και για το Υπερταμείο, θυμίστε μου, το Υπερταμείο ποια κυβέρνηση το δημιούργησε; Αυτή; Έχω την εντύπωση ότι φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όλη τη θεσμική αρχιτεκτονική του Υπερταμείου. Εκεί δεν περάσατε όλα τα assets του ελληνικού Δημοσίου μετά την περήφανη διαπραγμάτευση; Άρα, όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, από τη δικιά σας πλευρά, χρεοκόπησαν τα ΕΛΤΑ.

Άρα μην κόπτεστε για το δημόσιο χαρακτήρα τους. Εμείς πήγαμε και βάλαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να τα στηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, απαιτείται η διαρκής αναδιάρθρωση του δικτύου με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών.

Ποιες είναι οι εναλλακτικές; Εναλλακτικές που χρησιμοποιήθηκαν και επί των ημερών σας. Αυτή είναι η κριτική που εγώ θα κάνω στις διοικήσεις. Θα πω ότι δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, είναι και επιχειρησιακή η ευθύνη. Πώς είναι η επιχειρησιακή; Διότι έπρεπε σε συνεργασία με κάθε τοπική κοινωνία να συζητηθεί όλο το πλαίσιο των υπηρεσιών οι οποίες στην πλειονότητά τους παρέχονται σήμερα από ταχυδρόμους.

Η κυρίαρχη εμπειρία η οποία υπάρχει στον καθένα και την καθεμία από εμάς ποια είναι: ότι συνήθως το φυσικό σημείο εξυπηρέτησης σχετίζεται με το να υπάρχει ένα δέμα που θα σε περιμένει εκεί αν δεν σε βρήκαν στο σπίτι σου.

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν σήμερα και οι ταχυδρόμοι σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα με μια επέκταση που θα κάνουμε για το τραπεζικό κομμάτι των υπηρεσιών, η κάλυψη από τους ταχυδρόμους θα φθάσει σύντομα το 100%. Έχουμε όμως μια αντικειμενική πτώση στην αλληλογραφία, αντιστοιχεί πλέον στο 10% αυτού που ήταν πριν από 10 χρόνια. Το 90% των δεμάτων όπως και το 92% των συντάξεων δίνεται στο σπίτι αυτή τη στιγμή .

Το δεύτερο είναι ότι όπως σε όλη την Ευρώπη πρέπει να γίνει αξιοποίηση δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων, έχει γίνει παντού στην επικράτεια, έγινε και επί των ημερών σας εκεί σε ένα βαθμό. Άρα αυτό είναι επίσης κομμάτι της στρατηγικής που πρέπει να έχουμε και έχουμε μπροστά μας.

«Τα οικονομικά μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρω»

Τώρα έρχομαι στο ζήτημα του νομοσχεδίου. Αναφερθήκατε πριν σε φόρους που θέλετε να μειώσετε. Μου είπε ο κύριος Πετραλιάς, πόσο κοστίζει το σχέδιο; Έξι δισ. ευρώ. Τα έχετε πάνω σας κύριε Φάμελλε; Διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μου πείτε και πώς θα φορολογήσετε τον πλούτο. Αν δεν εννοείτε το σκύλο του Μίκι Μάους, εσείς φορολογήσατε τη μεσαία τάξη όταν κυβερνήσατε. Γιατί αυτή ήταν η εμπειρία. Θα μειώσετε τον ΦΠΑ, έτσι;

Και έχω εδώ τη λίστα, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε: Αύξηση βασικού ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Αύξηση ΦΠΑ στην εστίαση στο 24%. Αύξηση ΦΠΑ στα τρόφιμα, 13% ήταν, πήγε στο 24%. Θυμάμαι κύριε Μηταράκη η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου δεν ήταν αυτή που διαφύλασσε την νησιωτικότητα με το χαμηλό ΦΠΑ; Θυμίστε μου ποια κυβέρνηση αύξησε το ΦΠΑ στα νησιά; Νομίζω η δική σας. Άρα να μην γελιόμαστε. «Ουαί υμίν φαρισαίοι υποκριταί». Από εκεί και πέρα, σε αυτό το πλάνο το οποίο έχουμε καταθέσει εμείς εδώ αυτή τη στιγμή το οποίο είναι ένα πλάνο το οποίο στηρίζει τη μεσαία τάξη αντικειμενικά και το βάλαμε ως ονομαστική ψηφοφορία.

Ρωτώ. Θα το ψηφίσετε; Θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα; Γιατί εγώ λέω ρητά κύριε Φάμελλε για να μην νομίζετε ότι κρύβουμε στην ερώτησή σας. Δεν θα βάλουμε κανένα μέτρο το οποίο δημοσιονομικά θα δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα μπροστά. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισεκατομμύρια. Αν ήταν 1,77 δισεκατομμύρια, κύριε Φάμελλε θα το δίναμε. Δεν είναι. Και εν αντιθέσει με τη δικιά σας κυβέρνηση η οποία αύξησε περισσότερους από 20 φόρους, εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές τα τελευταία χρόνια και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε εφ' εξής.

Κλείνω με την εξής παρατήρηση. Είπατε ότι φεύγουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Η εμπειρική παρατήρηση ήταν ότι τα χρόνια της κρίσης και τη χαμένη δεκαετία έφυγαν 600.000 άνθρωποι. Και έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια - και το βλέπουμε σε όλες τις στατιστικές πηγές-, υπάρχει και μια έρευνα που έχει γίνει ότι 400.000 από αυτούς έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. Άλλοι συνεχίζουν και φεύγουν… Μπορούμε λοιπόν όλοι να δεχτούμε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως έχει τα τελευταία χρόνια βελτιωθεί, πρέπει διαρκώς να συνεχίσει να βελτιώνεται.

Αλλά αυτό δεν θα γίνει με επανάληψη της ίδιας διαδικασίας να τάζουμε τα πάντα σε όλους χωρίς να τα κοστολογούμε γενόμενοι απλώς ευχάριστοι. Εμείς προτιμούμε να είμαστε χρήσιμοι και έτσι βοηθάμε πραγματικά τη χώρα».

Μάλιστα ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην δεύτερη παρέμβαση που πραγματοποίησε ανέφερε επίσης:

«Καταρχήν κ. Φάμελλε, το άρθρο 124, παράγραφο 2 του Κανονισμού της Βουλής, λέει ότι ο έλεγχος ασκείται πρωτίστως εδώ, στην Ολομέλεια. Είμαι λοιπόν εδώ και είμαι εδώ για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση μου θέσετε. Σαφέστατα και διότι το μεγάλο κομμάτι των αναθέσεων, κύριε Φάμελλε, αν ρωτήσετε τον κύριο Παππά, ο οποίος ξέρει πολύ καλά το θέμα. Θα σας πει αυτό το οποίο απαντούσε τότε σε σχέση με τις αρμοδιότητες, όταν φτιάξατε το Υπερταμείο, γι' αυτό το έβαλα στην κουβέντα.

Η απάντηση ήταν, «επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης δεν έχει αρμοδιότητα στην λειτουργία των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ παρά μόνο επί νομοθετικών και κανονιστικών θεμάτων που αφορούν τον ταχυδρομικό τομέα». Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Νόμου που εσείς ψηφίσατε τότε σε σχέση με το Υπερταμείο, η οποία αφορούσε επιχειρησιακά οι διάφορες ΔΕΚΟ, οι οποίες πέρασαν εκεί, να έχουν έλεγχο από την εποπτεία του Υπερταμείου, που περιλαμβάνει και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η δε Διευθύνουσα Σύμβουλος η οποία επέλεξε την προηγούμενη Διοίκηση των ΕΛΤΑ - στην οποία αναφερθήκατε- είχε επιλεγεί επί των ημερών της κυβερνήσεώς σας. Αυτά είναι γνωστά, είναι δημόσια δεδομένα και είναι κάθετα.

Από εκεί και πέρα, κύριε Φάμελλε, επειδή υπάρχει λογοδοσία, ακριβώς επειδή υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει η έννοια της παραίτησης. Ακριβώς γι' αυτό παραιτήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ υπήρξαν γεγονότα επί των ημερών σας όπως το Μάτι και η Μάνδρα και δεν υπήρξε μισή παραίτηση από μεριάς σας. Και εσείς έρχεστε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο; Ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό το οποίο ακούω.

Από εκεί και πέρα να συνεχίσω λέγοντας ότι στο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής το οποίο θίξατε, δεν υπάρχει περίπτωση να θέσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας σε κίνδυνο. Ακριβώς επειδή γι' αυτό το λόγο και με αυτή την εντολή εμείς καθόμαστε εδώ σε αυτά τα έδρανα. Ο κόσμος μας επέλεξε για να μην ξαναγίνει αυτό το οποίο είχε γίνει στο παρελθόν στη χώρα. Να μην περάσουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά και να μπορέσει η χώρα να αναπτυχθεί. Υπάρχουν προβλήματα και προκλήσεις; Είμαστε απολύτως ανοιχτοί στο να ακούσουμε ιδέες, προτάσεις που είναι κοστολογημένες. Τα πάντα. Με καλό πνεύμα και με καλή διάθεση. Αλλά δεν μπορείτε εδώ να έρχεστε και να φέρνετε ένα ευχολόγιο για να αξιολογήσουμε. Γιατί ευχολόγιο μπορώ να φτιάξω κι εγώ με ένα στυλό bic. Η ουσία είναι να έρθετε και να πείτε «προτείνω αυτό που κάνει τόσο και θα βρούμε τα χρήματα από εκεί». Και όχι γενικά και αόριστα «από τον πλούτο».

Διότι τα γενικά και τα αόριστα οδήγησαν στις περήφανες διαπραγματεύσεις του 2015 και οδήγησαν, μιας και αναφέρατε και τις τράπεζες. Λέτε , κλείσατε τις τράπεζες σε κάποια φάση στην ομιλία σας. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ακριβώς το οποίο κάνατε εσείς».

