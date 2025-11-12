Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

Αιχμηρή κριτική απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: “Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής”».

«Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας“;», πρόσθεσε.

«Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων; Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ανδρουλάκης: «Δεν υπάρχει βούληση» για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ στάθηκε αναλυτικά στην πρωτοβουλία του για την οπλοχρησία στην Κρήτη και τις παρεμβάσεις και συνέργειες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Έχουμε μπερδέψει τα ‘’εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει ‘’έγκλημα τιμής’’. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%. Πάμε τώρα στο θέμα για την εγκληματικότητα γενικότερα που υπάρχει και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

Έρχεται ο υπουργός και ανακοινώνει: ‘’θα απαγορεύσουμε να χρησιμοποιούν πιστόλια στους γάμους και στα πανηγύρια’’. Και δεν ήξερε ότι από το 2011 υπάρχει νόμος που καθιστά κακούργημα την οπλοκατοχή και την οπλοφορία σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις. Δηλαδή, εδώ την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας, την βαφτίζουμε ‘’νομοθετικό κενό’’; Δεν υπάρχει νομοθετικό κενό. Δεν υπάρχει βούληση. Θα σας πω για τι μιλήσαμε στη σύσκεψη που κάναμε στο Ηράκλειο και ανταποκρίθηκαν ο Περιφερειάρχης, δήμαρχοι, αστυνομία, δικηγορικοί σύλλογοι, κοινωνία των πολιτών.

Δεν μπορεί το αστυνομικό τμήμα Φαιστού να είναι υποστελεχωμένο. Δεν γίνεται η αστυνομική διεύθυνση Μεσαράς, -ενώ μάλιστα υπάρχει ΠΔ για τη σύστασή της από το 2022 και έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις-, να μην έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Επί της ουσίας σε αυτή την περιοχή βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα για θέματα επίλυσης συγκρούσεων. Και να στηρίξουμε και τη γυναίκα.

Η γυναίκα στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να στηρίξουμε τον ρόλο της με γυναικείους συνεταιρισμούς, με προγράμματα επιμόρφωσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχει ένα κράτος και την ασφάλεια και την παιδεία».

