Αντιπαράθεση στην Βουλή μεταξύ Λαμπρόπουλου και Κωνσταντοπούλου για την αστυνομική βία

Αφορμή ήταν η αστυνομική επιχείρηση στα Εξάρχεια όπου φέρεται να τραυματίστηκε ΑμεΑ

Newsbomb

Αντιπαράθεση στην Βουλή μεταξύ Λαμπρόπουλου και Κωνσταντοπούλου για την αστυνομική βία

O υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Δεν σας άκουσα να καταδικάσετε ούτε γεγονότα ούτε επεισόδια ούτε τίποτα, κανέναν αναρχικό ποτέ. Τους στηρίζετε και συμπαραστέκεστε σε όλους» είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με θέμα: «Η συνεχιζόμενη αστυνομική βία σε βάρος πολιτών με θύματα ακόμη και Άτομα Με Αναπηρία και η συνεχιζόμενη εγκληματική δράση μέσα στους κόλπους της κάτω από την μύτη της Αστυνομίας».

Ο κ. Λαμπρόπουλος, που σημείωσε ότι για το περιστατικό του τραυματισμού του ανάπηρου, «διατάχθηκε από την υπηρεσία αμέσως ΕΔΕ ενώ έχει ενημερωθεί και ο Συνήγορος του Πολίτη», ζήτησε από την κ. Κωνσταντοπούλου να καταδικάσει τα επεισόδια που προηγήθηκαν από αναρχικούς στα Εξάρχεια «μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, που έχασε τη ζωή του πριν έναν χρόνο από τη γνωστή έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους».

Όπως είπε, «όταν τελείωσε η πορεία, μία ομάδα περίπου ογδόντα ατόμων με κουκούλες, καδρόνια, λοστούς, ρόπαλα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων αστυνομικών. Ένας από αυτούς τους κουκουλοφόρους πέταξε και μπογιά, η οποία έπεσε κάτω, πήγε στα μάτια των αστυνομικών και τραυματίστηκαν. Θα περιμένω, να εκφράσετε και συμπαράσταση στους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν. Κάποια φορά να σας ακούσουμε να λέτε ότι ναι, καταδικάζω τα επεισόδια, δεν πρέπει να γίνονται, δεν πρέπει να καταστρέφονται και συμπαρίσταμαι και στους αστυνομικούς που τραυματίζονται» είπε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «πήγαν αστυνομικοί στα Εξάρχεια, έδειραν κόσμο, θαμώνες σε καφετέριες, έριξαν κάτω έναν άνθρωπο με αναπηρία, είδαν το βγαλμένο τεχνητό μέλος, κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εντελώς ανυπεράσπιστος, είδαν ότι τους κινηματογραφούν και έσκουζαν, ούρλιαζαν οι πολίτες, οι θαμώνες, και έφυγαν σαν κακοποιοί». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτησή μου σας ρώτησα για άλλη επιδρομή που έκαναν πάλι στα Εξάρχεια που έχασε μερικώς την ακοή της μια κοπέλα, η οποία ήταν σερβιτόρα και σέρβιρε. Ποιοι είναι; Σ' αυτούς τους αστυνομικούς θέλετε να εκφράσουμε συμπαράσταση; Σοβαρά μιλάτε; Και μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αναρχικοί δαίμονες οι οποίοι κάνουν δεν ξέρω κι εγώ τι και δικαιολογούν αυτήν τη βία;».

Ανταπαντώντας, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «δεν (πρέπει να) σπιλώνουμε με δύο ή τρεις περιπτώσεις ή με τον αστυνομικό που ήταν εδώ στη Βουλή, ο οποίος επί των ημερών σας είχε έρθει εδώ, όλο το Σώμα των έντιμων Αστυνομικών. Δεν σας άκουσα να καταδικάσετε ούτε γεγονότα ούτε επεισόδια ούτε τίποτα, κανέναν αναρχικό ποτέ. Τους στηρίζετε και συμπαραστέκεστε σε όλους» είπε ο κ. Λαμπρόπουλος, με την κ. Κωνσταντοπούλου να ρωτά: «Το να είναι κάποιος αναρχικός, είναι έγκλημα;» και τον υφυπουργό να προσθέτει: «Έχετε και πολλούς αστυνομικούς στη φρουρά σας. Δεν ξέρω τι θα απαντάτε σε αυτούς».

Τέλος, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι «υπάρχουν και πληροφορίες ότι αυτό το άτομο (με αναπηρία) που λέτε συνελήφθη μετά από λίγες ημέρες και φέρεται να συμμετέχει και στην εγκληματική οργάνωση που απασχόλησε πάρα πολύ την κοινωνία μας τις τελευταίες ημέρες, και τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Πέμπτη είναι η προθεσμία για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Σφαίρες σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις δράστες της επίθεσης - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι των Παλουκίων - Νεκρή η 65χρονη οδηγός

18:05LIFESTYLE

«Beat My Guest»: Το νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ

17:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στουρνάρας: «Η υπόθεση Novartis ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ»

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Βανς και ο Ζελένσκι συζήτησαν τηλεφωνικά για το ειρηνευτικό σχέδιο

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές στον Καναδά: 11 τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά

17:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με 2.500 κόσμο στις Σέρρες - Ανεβάζουν ρυθμούς Κώτσιρας, Ντέσερς και Καλάμπρια

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά χριστιανών στη Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 100 μαθητές και δασκάλους από καθολικό σχολείο

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα-Χριστοδουλίδη: Στην ατζέντα το Κυπριακό

17:30LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στην Αρετή

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εκατοντάδες παιδιά στην Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

17:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ALTOMARE S.A.: Εκφράζει έκπληξη για την καταχώρησή της στη λίστα κυρώσεων της OFAC

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια - Από τη διάρρηξη στην ομορφιά: Καλλιτέχνιδα μετατρέπει τα θραύσματα από διαρρήξεις σε... κοσμήματα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

17:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στα άκρα οι σχέσεις με Μήτογλου - Εκατέρωθεν προσφυγές

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Ζαχαράκη για τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας: «Βαριά η οδύνη μου»

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι:Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην απώλεια της αξιοπρέπειάς μας ή στον στρατηγικό μας εταίρο

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η θέση της ΠΑΕ για το ενδεχόμενο αναβολής στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι των Παλουκίων - Νεκρή η 65χρονη οδηγός

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι:Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην απώλεια της αξιοπρέπειάς μας ή στον στρατηγικό μας εταίρο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκλεισμοί δρόμων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

15:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 58χρονου – Τι είπε στην απολογία του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

17:30LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στην Αρετή

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στην Ιταλία μεταφέρεται σήμερα το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα - Μήνυμα από το 112

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ