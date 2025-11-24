Θεοδωράκης: Τι συνέβη στα σκαλιά της Κουμουνδούρου – Οι διάλογοι και το παρασκήνιο με τον Τσίπρα

Τι σχολίασε για την περιβόητη φράση του Λαφαζάνη: «Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος» - Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τον εκλογικό θρίαβμο του Τσίπρα

Συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη

Eurokinissi
Τη δική του εκδοχή για το παρασκήνιο των κρίσιμων ωρών μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, έδωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ALPHA, ο τότε επικεφαλής του Ποταμιού αμφισβήτησε σειρά γεγονότων όπως τα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «μυθιστορηματική αφήγηση».

Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αποτελεί το περιβόητο περιστατικό στα σκαλιά της Κουμουνδούρου όπου, σύμφωνα με τον Τσίπρα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης φέρεται να είπε στον Θεοδωράκη: «Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος». Ο ίδιος ο Θεοδωράκης το διαψεύδει: «Δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η φράση».

Περιγράφοντας λεπτομερώς την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι το γραφείο του τότε πρωθυπουργού βρισκόταν σε όροφο χωρίς πρόσβαση από ασανσέρ: «Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε μέχρι τον 4ο-5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τα πόδια. Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν ‘μεθυσμένοι’ από τη νίκη. Μου είπαν: “Θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο”».

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός πως ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, το ραντεβού του «μετατέθηκε εσκεμμένα» για μιάμιση ώρα από τη γραμματεία του τότε πρωθυπουργού. «Έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο», σχολίασε με νόημα.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι· το παρουσιάζει σαν μυθιστόρημα», είπε για το βιβλίο.

Υπογράμμισε δε ότι το Ποτάμι δεν θα συμμετείχε υπό καμία συνθήκη σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο: «Για να γίνει ένας γάμος, πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Δεν υπήρχε περίπτωση το Ποτάμι να μπει σε κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015».

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει κρατήσει και ο ίδιος λεπτομερές ημερολόγιο των γεγονότων: «Όταν μπήκα στο γραφείο του, μου είπε ότι έχει ήδη συμφωνήσει κυβέρνηση με τον Καμμένο. Του απάντησα ότι εγώ δεν συμπράττω μαζί του».

