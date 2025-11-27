Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Πάνω σε αυτό τον καμβά αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για όσους έχουν θανατώσει ζώα και αυξάνεται η αποζημίωση για ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης η συνολική ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων συνδεόμενη με την πανώλη και την ευλογιά αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

(α) Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα ύψους 28,5 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι δικαιούχοι είναι περίπου 2.200 εκτροφείς που έχουν θανατώσει περίπου 450.000 ζώα. Η μέση αποζημίωση ανά εκτροφέα περίπου 13.000 ευρώ.

(β) Επέκταση της αποζημίωσης για ζωοτροφές με επιπλέον καταβολή 50% της αρχικής ενίσχυσης, με κόστος 27,5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα καταβολής των έκτακτων ενισχύσεων, τα Υπουργεία συνεργάζονται ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στα τέλη του έτους.

Πληρώθηκαν 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 δικαιούχους - Συνεχίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων, ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.

Οριστικό τέλος στη «τεχνική λύση»

Έρχεται νέο πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με την ΚΑΠ για την κατανομή βοσκοτόπων:

Η νέα απόφαση σηματοδοτεί τη μετάβαση σε κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, σε αντικειμενικά δεδομένα και σε πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους για όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας.

Για πρώτη φορά, η έννοια του επιλέξιμου κτηνοτρόφου αποσυνδέεται από την απλή ύπαρξη αριθμού ζώων σε ένα μητρώο και συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα

Νέοι κανόνες κατανομής βοσκοτόπων. Το νέο πλαίσιο βάζει τέλος σε φαινόμενα «απομακρυσμένης μεταφοράς» βοσκοτόπων και θέτει ως βασική αρχή ότι ο κτηνοτρόφος λαμβάνει έκταση «αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας της κάθε σταβλικής εγκατάστασης». Μόνο σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμης έκτασης, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όμορη Π.Ε.

