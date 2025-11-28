Εθνικό Πρόγραμμα κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας: Συμμετάσχουν 1.000 παιδιά

Η πορεία της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας δείχνει ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς περίπου 1.000 παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το 70% των συμμετεχόντων είναι ηλικίας 5-12 ετών.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το 80% των παιδιών εμφανίζει βελτιωμένο Δείκτη Μάζας Σώματος, χάνοντας κυρίως λίπος και όχι απλώς βάρος, ενώ παράλληλα καταγράφονται βελτιώσεις σε κλινικούς δείκτες που σχετίζονται με αυξημένη χοληστερόλη ή υπέρταση, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξή της στο MEGA.

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι «σήμερα η χώρα μας καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 40% των παιδιών να εμφανίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία. Γι' αυτό το λόγο, υπογράμμισε, πλέον, με βάση την επιστημονική κατεύθυνση, έχει επιλεγεί μια διαδικασία ισορροπημένης διατροφής για τα παιδιά».

Αναφερόμενη στη διατροφική τηλεσυμβουλευτική, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι η υπηρεσία λειτουργεί πανελλαδικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση των οικογενειών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η κυρία Αγαπηδάκη απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση προς τους γονείς να εμπιστευτούν την πρωτοβουλία και να ενταχθούν στο δωρεάν πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι με τη δράση αυτή στηρίζονται ουσιαστικά οι οικογένειες.

«Η παιδική παχυσαρκία υπονομεύει την υγεία των παιδιών και τη μελλοντική ποιότητα ζωής τους. Με αυτή τη δράση στηρίζουμε ουσιαστικά τις οικογένειες, όχι μέσα από στερήσεις, αλλά μέσα από την εκπαίδευση, την ισορροπία και υγιείς καθημερινές συνήθειες», κατέληξε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.