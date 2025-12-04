Μαρία Καρυστιανού: Στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις - «Χτυπάμε το κακό στη ρίζα»

Την στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών εξέφρασε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, μέσα από ανάρτηση της στα social media.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προσεχή Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ευθύνη υπουργών.

Η κ. Καρυστιανού επισημαίνει πως οι αγροτικές διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στους δρόμους, παρά την έντονη φωνή τους για επιβίωση και στήριξη, καταλήγουν συχνά σε άκαρπα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται με ανεπαρκείς παροχές, ενώ η αντιπολίτευση περιορίζεται σε λόγια χωρίς ουσιαστική δράση. Η ίδια υπογραμμίζει ότι η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην προστασία που παρέχει το άρθρο 86 στους πολιτικούς, αποτρέποντας την πλήρη λογοδοσία τους.

«Οι πολιτικοί που ευθύνονται παραμένουν ατιμώρητοι και προστατευμένοι», τονίζει η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, προσθέτοντας ότι η επίσημη τρομοκρατία κατά όσων καταγγέλλουν πολιτικά σκάνδαλα έχει κλιμακωθεί.

Η πρόεδρος του συλλόγου επισημαίνει επίσης την ανάγκη να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευθύνες της, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χώρα τρίτου κόσμου.

Ζητά από την ΕΕ να εφαρμόσει το ενωσιακό δίκαιο και να ελέγξει αυστηρά όλους τους πολιτικούς που εμπλέκονται σε σκάνδαλα με ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να σταματήσει η διασπάθιση δημόσιων πόρων και τα βαριά πρόστιμα που βαρύνουν τους πολίτες.