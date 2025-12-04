«Μοναδικός υπεύθυνος για το φωτισμό ο ΔΕΔΔΗΕ» - Η τοποθέτηση του αντιδημάρχου Αθηναίων

Τις «ανακρίβειες» που σύμφωνα με τον ίδιο διακινούνται διέψευσε με αναρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος Αθηνών Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ξεκαθαρίζοντας ποιος είναι ο υπεύθυνος για το άναμμα και το σβήσιμο των φώτων στην πόλη.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί μέσω εντολών που λαμβάνουν οι δέκτες ακουστικής συχνότητας οι οποίοι βρίσκονται στα πίλαρς της πόλης. Οι εντολές αυτές δεν δίνονται από τον Δήμο Αθηναίων, αλλά αποκλειστικά από τον Τομέα Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στη Γ’ Σεπτεμβρίου 111.

Ο αντιδήμαρχος υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος τομέας του ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μοναδικός υπεύθυνος φορέας για τον καθορισμό της ώρας που ανάβουν και σβήνουν τα φώτα σε ολόκληρο τον νομό Αττικής.

«Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο μόνος αρμόδιος για να καθορίζει την ώρα που ανοίγουν και σβήνουν τα φώτα», αναφέρει χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα σε όσους, όπως λέει, «με όψιμη ειδημοσύνη προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες ακόμη και σε τόσο δύσκολες στιγμές».

