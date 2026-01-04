Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη. Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος. Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών.

Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1 εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»