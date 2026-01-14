«Πυρά» Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ: «Έγινε ΣΥΡΙΖΑ και υπερασπίζεται το αφήγημα του Αραχωβίτη»

Ευθεία επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, χαρακτηρίζοντας το κόμμα ως «πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ» που υψώνει «πολιτική ασπίδα» στον πρώην υπουργό του, Σταύρο Αραχωβίτη.

«Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως «εργαλειοποίηση» την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην Υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε η κα. Σδούκου.

