Τσιόδρας προς Κομισιόν: Στοχευμένα μέτρα για βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Δημήτρης Τσιόδρας ζητά στοχευμένα μέτρα ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει τη δημιουργία αποκλειστικών προγραμμάτων και ειδικών προσκλήσεων χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την βελτίωση της πρόσβασής τους και την αντιμετώπιση των εμποδίων στη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι παρά τις όποιες βελτιώσεις έχουν σημειωθεί, οι «μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα καινοτομίας».

Συμπληρώνει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών μέσων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, είναι ζωτικής σημασίας για να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους.

Τονίζοντας ότι «εντοπίζονται σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καταλήγει με την ανάγκη προώθησης μέτρων για να χρηματοδοτούνται έργα σε ολόκληρη την Ένωση μέσω μίας ισορροπημένης γεωγραφικής διάστασης στη χρηματοδότηση του Ταμείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ευρώπης, αλλά τα εμπόδια στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθούν να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική τους.

Παρά την όποια βελτίωση, δυσκολεύονται περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα καινοτομίας, ενώ εντοπίζονται σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών μέσων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, είναι ζωτικής σημασίας για να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξη αυτών.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: