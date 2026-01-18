Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

Οι αναφορές των τριών πολιτικών που έγιναν μέσα στα τελευταία 24ωρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναγνωστούν σε κοινό πλαίσιο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση απόψεων διαμορφώθηκε στις ομιλίες που εκφώνησαν τα τελευταία 24ωρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας.

Είναι η πρώτη φορά που και οι τρεις πολιτικοί συγκλίνουν ως προς την ανάγκη κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να αντιπαρατεθούν με όρους εκλογικής επικράτησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

Η σύμπτωση απόψεων, σε καμία περίπτωση δεν προμηνύει από μόνη της μια αλλαγή στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, αλλά ούτε και του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει να μη θέλει να φορτωθεί «βάρη» του παρελθόντος στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Ωστόσο, η κοινή αυτή στάση στις πρόσφατες παρεμβάσεις τους, ενδεχομένως να δείχνει ότι και οι τρεις πολιτικοί, παρά τις μεγάλες διαφορές τους, αντιλαμβάνονται ότι, μέσα στο συνεχώς αναδιαμορφούμενο πολιτικό σκηνικό και με το κόμμα Καρυστιανού να είναι επί της ουσίας «άγνωστος Χ» για όλες τις παρατάξεις, πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με τις συγγενείς πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, με την οποία μάλιστα συμφωνούν όλες οι διαφορετικές τάσεις εντός του κόμματος και συνεπώς δεν τίθεται σε αμφισβήτηση, ούτε και θα τεθεί στο επικείμενο συνέδριο. Ωστόσο οι χθεσινές δηλώσεις του προέδρου του κόμματος αποτελούν μια μεταστροφή της στάσης που μπορεί να υποδηλώνει διάθεση συνεργασιών με άλλες προοδευτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει εκ των προτέρων ότι ο κ. Ανδρουλάκης συγκαταλέγει σε αυτές και ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.

Άλλωστε, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας τυπικά να μη συγκαταλέγεται στους πολιτικούς αρχηγούς καθώς δεν έχει ιδρύσει τον νέο πολιτικό του φορέα, ωστόσο, επί της ουσίας και με βάση τα όσα έχει επανειλημμένως δηλώσει, οι πιθανότητες να έχει σχηματίσει κόμμα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι πολύ μεγάλες.

Οι αναφορές των τριών πολιτικών πάντως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναγνωστούν σε κοινό πλαίσιο.

Είπαν συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

Νίκος Ανδρουλάκης (μιλώντας σε πολίτες στη Λυκόβρυση και αναφερόμενος στο Συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Μαρτίου, 17/1): «Ένα συνέδριο ενότητας και προοπτικής, όπως το συνέδριο του 2022 που εγγυήθηκα προσωπικά. Η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή. Γι’ αυτό καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς , που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

(Σε συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, 17/1): «Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, οι πολιτικοί συσχετισμοί διαμορφώνονται από την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα πάρει πρωτοβουλία προγραμματικής συμφωνίας με κόμματα που θέτουν τις ίδιες προτεραιότητες για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα».

Σωκράτης Φάμελλος (μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση της ΚΟ και του ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, 15/1): «Όλοι εμείς οι παραπάνω οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Το έχω πει πολλές φορές και θα επιμείνω. Όσες διαφορετικές αναγνώσεις και αν υπάρχουν οφείλουμε να βρούμε κοινή πορεία και σύγκλιση. Απαιτείται πλέον ποιοτική αλλαγή στον προοδευτικό άξονα της πολιτικής. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η διαμόρφωση μίας πλειοψηφικής κοινωνικής συμμαχίας αναγέννησης, δημοκρατίας και δημιουργίας, θα ξαναδώσει νόημα και αξιοπιστία στην πολιτική. Και χρειαζόμαστε και την έμπνευση, την ελπίδα, τη δυναμική που θα δώσει αυτή η συνεργασία, που θα κινητοποιήσει νέες κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα απέχουν.

Είναι πλέον η χρονιά και η ώρα των αποφάσεων. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Απαιτούνται υπερβάσεις. Κόντρα στις βουλές του σκανδαλοτροφείου της δεξιάς και της ακροδεξιάς απειλής, πρέπει να ορίσουμε το 2026 ως την εμβληματική χρονιά που θα αλλάξουν τα πάντα στο πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, με σχέδιο και ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, με μία νικηφόρα προοδευτική πρόταση. Η κοινωνία δεν αναζητά μία καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση. Θέλει μία λύση κυβερνητικης προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο την ανασφάλεια, την οποία αφήνουμε να πολλαπλασιάζεται».

Αλέξης Τσίπρας (παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, 17/1): «Κινείται η κοινωνία μας.
Και αναζητά εναλλακτική. Για αυτό κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης λοιπόν, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Και θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα.

Συνδυάζοντας την αισιοδοξία της βούλησης με το ρεαλισμό της εμπειρίας και της πράξης. Με τους πολίτες πρωταγωνιστές, για να δώσει επιτέλους ανάσα, διέξοδο, ρεαλιστική εναλλακτική λύση στα σημερινά αδιέξοδα. Αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της χώρας, με πυξίδα ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Την αποζητά σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Την αναζητούν οι μη έχοντες, που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από τις πολιτικές της Δεξιάς. Τη χρειάζεται η πατρίδα. Και γι’ αυτό θα γίνει πράξη, όσο κι αν τη διαβάλλουν, την πολεμούν, τη συκοφαντούν, οι αυτουργοί του σημερινού καθεστώτος, πριν καν ακόμα εμφανιστεί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

07:10LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια των σειρών για το 2026

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

06:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες - Τι ζητούν οι αγρότες και οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθεί στον Τραμπ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Υπό έλεγχο η φωτιά - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου

05:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάϊρο σήμερα ο Γεραπετρίτης: Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου

04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ