Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

Μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση απόψεων διαμορφώθηκε στις ομιλίες που εκφώνησαν τα τελευταία 24ωρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας.



Είναι η πρώτη φορά που και οι τρεις πολιτικοί συγκλίνουν ως προς την ανάγκη κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να αντιπαρατεθούν με όρους εκλογικής επικράτησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.



Η σύμπτωση απόψεων, σε καμία περίπτωση δεν προμηνύει από μόνη της μια αλλαγή στάσης του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, αλλά ούτε και του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει να μη θέλει να φορτωθεί «βάρη» του παρελθόντος στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Ωστόσο, η κοινή αυτή στάση στις πρόσφατες παρεμβάσεις τους, ενδεχομένως να δείχνει ότι και οι τρεις πολιτικοί, παρά τις μεγάλες διαφορές τους, αντιλαμβάνονται ότι, μέσα στο συνεχώς αναδιαμορφούμενο πολιτικό σκηνικό και με το κόμμα Καρυστιανού να είναι επί της ουσίας «άγνωστος Χ» για όλες τις παρατάξεις, πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με τις συγγενείς πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς.



Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, με την οποία μάλιστα συμφωνούν όλες οι διαφορετικές τάσεις εντός του κόμματος και συνεπώς δεν τίθεται σε αμφισβήτηση, ούτε και θα τεθεί στο επικείμενο συνέδριο. Ωστόσο οι χθεσινές δηλώσεις του προέδρου του κόμματος αποτελούν μια μεταστροφή της στάσης που μπορεί να υποδηλώνει διάθεση συνεργασιών με άλλες προοδευτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει εκ των προτέρων ότι ο κ. Ανδρουλάκης συγκαταλέγει σε αυτές και ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.



Άλλωστε, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας τυπικά να μη συγκαταλέγεται στους πολιτικούς αρχηγούς καθώς δεν έχει ιδρύσει τον νέο πολιτικό του φορέα, ωστόσο, επί της ουσίας και με βάση τα όσα έχει επανειλημμένως δηλώσει, οι πιθανότητες να έχει σχηματίσει κόμμα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι πολύ μεγάλες.



Οι αναφορές των τριών πολιτικών πάντως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναγνωστούν σε κοινό πλαίσιο.



Είπαν συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:



Νίκος Ανδρουλάκης (μιλώντας σε πολίτες στη Λυκόβρυση και αναφερόμενος στο Συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Μαρτίου, 17/1): «Ένα συνέδριο ενότητας και προοπτικής, όπως το συνέδριο του 2022 που εγγυήθηκα προσωπικά. Η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή. Γι’ αυτό καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς , που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».



(Σε συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, 17/1): «Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, οι πολιτικοί συσχετισμοί διαμορφώνονται από την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα πάρει πρωτοβουλία προγραμματικής συμφωνίας με κόμματα που θέτουν τις ίδιες προτεραιότητες για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα».



Σωκράτης Φάμελλος (μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση της ΚΟ και του ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, 15/1): «Όλοι εμείς οι παραπάνω οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Το έχω πει πολλές φορές και θα επιμείνω. Όσες διαφορετικές αναγνώσεις και αν υπάρχουν οφείλουμε να βρούμε κοινή πορεία και σύγκλιση. Απαιτείται πλέον ποιοτική αλλαγή στον προοδευτικό άξονα της πολιτικής. Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η διαμόρφωση μίας πλειοψηφικής κοινωνικής συμμαχίας αναγέννησης, δημοκρατίας και δημιουργίας, θα ξαναδώσει νόημα και αξιοπιστία στην πολιτική. Και χρειαζόμαστε και την έμπνευση, την ελπίδα, τη δυναμική που θα δώσει αυτή η συνεργασία, που θα κινητοποιήσει νέες κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα απέχουν.



Είναι πλέον η χρονιά και η ώρα των αποφάσεων. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Απαιτούνται υπερβάσεις. Κόντρα στις βουλές του σκανδαλοτροφείου της δεξιάς και της ακροδεξιάς απειλής, πρέπει να ορίσουμε το 2026 ως την εμβληματική χρονιά που θα αλλάξουν τα πάντα στο πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, με σχέδιο και ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, με μία νικηφόρα προοδευτική πρόταση. Η κοινωνία δεν αναζητά μία καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση. Θέλει μία λύση κυβερνητικης προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο την ανασφάλεια, την οποία αφήνουμε να πολλαπλασιάζεται».



Αλέξης Τσίπρας (παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, 17/1): «Κινείται η κοινωνία μας.

Και αναζητά εναλλακτική. Για αυτό κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης λοιπόν, που θα γεννήσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί τη νέα ελπίδα, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Και θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως με σχέδιο, θα γίνει μεθοδικά, όχι βιαστικά και πρόχειρα.



Συνδυάζοντας την αισιοδοξία της βούλησης με το ρεαλισμό της εμπειρίας και της πράξης. Με τους πολίτες πρωταγωνιστές, για να δώσει επιτέλους ανάσα, διέξοδο, ρεαλιστική εναλλακτική λύση στα σημερινά αδιέξοδα. Αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της χώρας, με πυξίδα ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.



Την αποζητά σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Την αναζητούν οι μη έχοντες, που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από τις πολιτικές της Δεξιάς. Τη χρειάζεται η πατρίδα. Και γι’ αυτό θα γίνει πράξη, όσο κι αν τη διαβάλλουν, την πολεμούν, τη συκοφαντούν, οι αυτουργοί του σημερινού καθεστώτος, πριν καν ακόμα εμφανιστεί».

