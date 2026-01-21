Συνάντηση Τασούλα - Παπανδρέου: Στο επίκεντρο η διεθνής πολιτική σκηνή - Τι συζήτησαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνάντησε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου

Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου είχε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Tασούλας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που άπτονται της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, ο κ. Παπανδρέου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου ασκεί καθήκοντα Γενικού Εισηγητή για τη Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνάντησε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Eurokinissi

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ εκτενής συζήτηση πραγματοποιήθηκε και για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η διαδικασία αυτή συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, μέσα από αναγκαίες συναινέσεις και συγκλίσεις.

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας τη διοργάνωση του Circle the Med Forum, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον κ. Τασούλα.

