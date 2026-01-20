ΕΜΠ: Προσαγωγές και σύλληψη έξω από εκδήλωση υπό την παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

Σε συνολικά 20 προσαγωγές και μια σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί έξω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το απόγευμα της Τρίτης (20/01).

Στο κτήριο Αβερώφ τιμήθηκε σήμερα ο ομότιμος καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εκφώνσε λόγο.

Ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας στην εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Θεοδόση Τάσιου στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στις 20 Ιανουαρίου 2026. INTIME NEWS

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

