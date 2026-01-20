ΕΜΠ: Προσαγωγές και σύλληψη έξω από εκδήλωση υπό την παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα
Στο κτήριο Αβερώφ τιμήθηκε σήμερα ο ομότιμος καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος
Σε συνολικά 20 προσαγωγές και μια σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικοί έξω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το απόγευμα της Τρίτης (20/01).
Στο κτήριο Αβερώφ τιμήθηκε σήμερα ο ομότιμος καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εκφώνσε λόγο.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.
