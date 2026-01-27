Συλλυπητήρια Δένδια για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ
«Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων.
Αυτό υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες» τόνισε ο κ. Δένδιας.
«Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» κατέληξε ο κ. Δένδιας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ανακοινώσεις οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού: «Καλό ταξίδι Αετοί»
18:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές»
17:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συλλυπητήρια Δένδια για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ
17:18 ∙ LIFESTYLE