Συλλυπητήρια Δένδια για τροχαίο με φιλάθλους ΠΑΟΚ

Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων.

Αυτό υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή μου στους τραυματίες» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

