Λοβέρδος για τραυματίες στη Ρουμανία: Έχω ακούσει πολλά, δεν υπάρχει ανακοίνωση

«Είμαστε ψυχολογικά ράκη με τις δύο τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά και όσα συνέβησαν στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Συγκεκριμένα για το τροχαίο και την κατάσταση των τραυματιών μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε: «Έχω ακούσει πολλά πράγματα, αφού δεν υπάρχει ανακοίνωση από τους γιατρούς δεν θέλω να πω κάτι. Προσευχόμαστε για το καλύτερο»

Απέφυγε να απαντήσει αν υπάρχει κατάθεση στην αστυνομία, ενημέρωσε ότι παρών στο νοσοκομείο είναι ο μεταφραστής της πρεσβείας και διευκρίνισε πως ο επαναπατρισμός μιας σορού είναι περίπλοκη διαδικασία και το υπουργείο Εξωτερικών έχει κινήσει ήδη τις διαδικασίες αν και προηγούνται οι αναγνωρίσεις.

«Ας αφήσουμε τον φανατισμό και την τοξικότητα, πάνω από όλα η ανθρωπιά» , κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.

Τι λέει ο διευθυντής του νοσοκομείου

Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μίλησε στο Mega News για την κατάσταση της υγείας τους:

«Με πολλαπλά κατάγματα αλλά σταθεροποιημένος ο ένας τραυματίας, οι άλλοι δύο έχουν επιφανειακά τραύματα», είπε.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το μικρό βαν, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών για την τελευταία αγωνιστική του Europa League, με δέκα επιβαίνοντες, επιχείρησε προσπέραση κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας. Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα και συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Πέραν των επτά νεκρών, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του βαν, υπάρχουν τρεις τραυματίες.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η απογείωση ελικοπτέρων. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Άμεσης Βοήθειας που βρέθηκε στο σημείο, το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο με αλκοόλ, το οποίο, όπως σημείωσε, «ευτυχώς - τουλάχιστον ως προς αυτό το σκέλος - δεν πήρε φωτιά».

Διαβάστε επίσης