Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκαρισμένη η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίο σκοτώθηκαν σε τροχαίο ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία ώστε να παρακολουθήσουν τον αγώνα του «Δικεφάλου» κόντρα στη Λιόν.

Ο τηλεοπτικός σταθμός STAR μετέδωσε πλάνα από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι Έλληνες τραυματίες, αλλά και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο, ενώ ταξίδευαν για το ματς της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία νοσηλεύονται οι τρεις Έλληνες τραυματίες του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος, με την πρώτη εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους να είναι καθησυχαστική. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους βρίσκεται ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της πόλης, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει βοήθεια.

Όπως δήλωσε συγκινημένος, «είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις τραυματίες έχουν πλήρη επαφή με το περιβάλλον: «Τους είδα και τους τρεις και έχουν επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί».

Ο κ. Καραμήτρος εξήρε το επίπεδο του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, μεγάλο, πανεπιστημιακό», ενώ αναφέρθηκε και στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών: «Ο πρόξενος ήρθε άρον άρον και στάθηκε από την πρώτη στιγμή».

Οι τραυματίες υποβάλλονται σε εκτεταμένες εξετάσεις, κυρίως προληπτικού χαρακτήρα. «Υποχρεωτικά τους κάνουν γενικές, σωματικές και κρανιακές εξετάσεις. Μου είπαν ότι είναι καλά, δόξα τω Θεώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως περισσότερα στοιχεία για τα τραύματά τους αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο μας» - Ακυρώθηκαν οι εκδρομές στη Λιόν

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είπαν το δικό τους αντίο στους συνοπαδούς τους, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα Ρουμανία.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν πως το πέταλο των φιλοξενούμενων στη Γαλλία θα μείνει κλειστό ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη τους.

Τέλος, ενημέρωσαν πως την Τετάρτη (28/1) η Θύρα 4 θα παραμείνει ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να δώσει έναν φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

Τελειωμό δεν έχουν τα άσχημα νέα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ που θρηνεί ακόμα ένα μέλος της.

Ένας 55χρονος που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του, όταν έμαθε πως ανάμεσα στους επτά νεκρούς ήταν και στενός του φίλος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 55χρονος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από την Ρουμανία και "έφυγε" μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ

Διαβάστε επίσης