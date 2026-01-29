Κωνσταντοπούλου για Βιολάντα: «Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες - Κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην ύπαρξη πολιτικών ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα και υποστήριξε ότι «κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή».

Αρχικά εξέφρασε τη θλίψη της για τις πέντε νεκρές εργάτριες, μιλώντας στο OPEN: «Συλλυπητήρια στις οικογένειας των πέντε γυναικών που τόσο άδικα αφαιρέθηκε η ζωή τους την ώρα της εργασίας, σκληρή εργασία, εργάζονται νύχτα για να βλέπουν τις οικογένειές τους, και που όπως όλα δείχνουν εγκαταλείφθηκαν σε επισφαλή κατάσταση για μεγάλο διάστημα και αυτοί που όφειλαν να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των ανθρώπων που έχουν υπό την ευθύνη τους, δεν μερίμνησαν και δεν μιλώ μόνο για την εργοδοσία αλλά και την κυβέρνηση». Επέμεινε ότι «Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες».

Για την αντιμετώπιση του θέματος, ανέφερε: «έχω κάνει τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, το 23, το 24 και το 25 στους Υπουργούς Εργασίας και στον κ. Γεωργιάδη που παρίστανε ότι δεν γνωρίζει την Ομοσπονδία Τεχνικών που δεν τον ήξερε ότι καταγράφουν τις συνθήκες ασφάλειας στην Εργασία και στην κυρία Κεραμέως. Θεωρώ ανατριχιαστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση και σήμερα ακόμη προσπαθεί να καλλωπίσει την πραγματικότητα αντί να δει κατάματα τις ευθύνες της και να αναλάβει ευθύνη και δράση μας λένε ότι είναι λιγότεροι οι νεκροί».

Για τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας: «η κυβέρνηση κάνει κόλπα γιατί υποκαταγράφει τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα γιατί δεν καταγράφει μια σειρά από εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα».

Απαίτηση για δικαιοσύνη

Ερωτηθείσα για τη Βιολάντα και τα επόμενα βήματα, δήλωσε: «κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Εδώ ακούγεται ότι οι εργαζόμενοι παραπονιόντουσαν για αφόρητη μυρωδιά. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της ευθύνης; Δεν γίνονται έλεγχοι. Βλέπω τις ίδιες υπόλογες υπηρεσίες όπως τους υψηλόβαθμους της Πυροσβεστικής που είναι εκτεθειμένη για Τέμπη και Μάτι να αναλαμβάνουν, τους ίδιους επίορκους, υπόδικους και υπόλογους ιατροδικαστές που δεν έκαναν τα βασικά στο έγκλημα των Τεμπών οι ίδιοι να αναλαμβάνουν εδώ».

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δέχομαι μηνύματα ότι υπήρχε εύνοια που πρέπει να ερευνηθεί αν υπήρχε. Σίγουρα δεν μπορεί τέτοιους είδους επιχειρήσεις να μένουν ανέλεγκτες για τόσο καιρό να παρουσιάζουν ζητήματα ασφαλείας και να μην έχουν εντοπιστεί και να ακούμε μετά το δυστύχημα για το πόσο καλός είναι ο ιδιοκτήτης».

