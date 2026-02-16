Παπασταύρου για ενεργειακές συμφωνίες: Ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα

Έκανε αναφορά στους προκατόχους του κάνοντας λόγο για «σκυταλοδρομία εθνικής συνέχειας»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Παπασταύρου για ενεργειακές συμφωνίες: Ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα

Ο  υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου στην παρουσίαση των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, στο Μουσέιο Ακρόπολης

Για «στρατηγικό ενεργειακό ορόσημο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδος και της Ευρώπης» έκανε λόγο σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι με την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε σε εκδήλωση στο Μουσείο Ακροπόλεως όπου παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες των συμβάσεων παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζει τον ενεργειακό ρεαλισμό», είπε ο υπουργός παραθέτοντας τις μέχρι σήμερα κυβερνητικές πρωτοβουλίες. «Μετά από 25 χρόνια από καθαρό εισαγωγέα εξελισσόμαστε σε εξαγωγέα», πρόσθεσε. «Ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα και ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», έστειλε μήνυμα.

«Για τη χώρα μας η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων ήταν, είναι και θα είναι εθνική υπόθεση, η οποία είχε, έχει και ελπίζω να έχει διακομματική στήριξη. Είναι εθνική υπόθεση γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά των παιδιών μας και για αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μπει σε καμία μικροκομματική αντιπαράθεση», υπογράμμισε.

Έκανε αναφορά στους προκατόχους του κάνοντας λόγο για «σκυταλοδρομία εθνικής συνέχειας».

«Η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο είναι πρόκληση και ευκαιρία. Η Ελλάδα από ενεργειακός κόμβος γίνεται ενεργειακός σταθεροποιητικός παράγοντας. Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου», τόνισε μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα κατά την εκδήλωση των υπογραφών ο Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε: Η σημερινή υπογραφή αποτελεί στρατηγικό ορόσημο και είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί ιστορική για την ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, και ως εκ τούτου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε υποστηρίξει με συνέπεια τον ενεργειακό ρεαλισμό στην Ευρώπη, μια αρχή που έχουμε επιδιώξει ενεργά στην Ελλάδα. Έχουμε επενδύσει σε υποδομές φυσικού αερίου, αναγνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι υδρογονάνθρακες στο ενεργειακό μας σύστημα και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά, εξερευνούμε τους δυνητικούς φυσικούς πόρους νότια της Κρήτης, τοποθετώντας την Ελλάδα ως υποψήφια παραγωγό φυσικού αερίου προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών μας και της Ευρώπης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Chevron και την HELLENiQ ENERGY, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη τους και την απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και για τον θεσμικό και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας.

Από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο Μάρτιο, μέχρι την επίσκεψή μας στα κεντρικά σας γραφεία στις αρχές Μαΐου με τον Νίκο και τον Άρη, και μέχρι τη σημερινή υπογραφή, παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στην προώθηση αυτής της προσπάθειας, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος. Προχωράμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ.

