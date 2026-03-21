Απίστευτη δήλωση Βαρουφάκη στη Hurriyet: Κακώς έστειλε η Ελλάδα F16 και φρεγάτες στην Κύπρο

Σε απίστευτες πραγματικά δηλώσεις στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet προχώρησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνης Βαρουφάκης.

«Έχουμε γίνει δορυφόρος του Ισραήλ», είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Hürriyet, ο κ. Βαρουφάκης και εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει γίνει δορυφόρος του Ισραήλ, έχουμε χάσει την ανεξαρτησία μας, βρισκόμαστε στα νύχια όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ»

«Η στάση της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο είναι αξιολύπητη· ο πρωθυπουργός μας υποτίθεται ότι έστειλε 4 F-16 και μια φρεγάτα για να προστατεύσει την Κύπρο, αλλά στην πραγματικότητα προστατεύει τις βρετανικές βάσεις εκεί· οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτά τα εδάφη για να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα και στο Ιράν», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία κάνει αυτό που η Ελλάδα δεν μπόρεσε: ασκεί πολιτική ισορροπίας δυνάμεων σε διεθνείς κρίσεις, τοποθετώντας τον εαυτό της ως μεσολαβητή — πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον ρόλο».





Σε ερώτηση: Σχετίζεται η έναρξη αυτού του πολέμου με την υπόθεση Έπσταϊν; ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: Αν ο Νετανιάχου γνωρίζει κάτι για τον Τραμπ, δεν θα με εξέπληττε καθόλου. Ο Τραμπ αντιστάθηκε σε αυτόν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Τι συνέβη μετά, είτε ήταν η υπόθεση Έπσταϊν είτε κάτι άλλο, δεν ξέρω... Όμως, ο πόλεμος στον οποίο έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ είναι πόλεμος του Ισραήλ.

