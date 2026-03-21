Βαρουφάκης στη Hurriyet: «Η Τουρκία φέρθηκε έξυπνα, ενώ εμείς γίναμε δορυφόρος του Ισραήλ»

O πρώην υπουργός Οικονομικών θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει χάσει την ανεξαρτησία της και έχει γίνει δορυφόρος του Ισραήλ και των ΗΠΑ, χάριν της στρατηγικής συνεργασίας από το 1999

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Γιάνης Βαρουφάκης

  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης υποστηρίζει ότι η Τουρκία έχει τοποθετηθεί ως διαμεσολαβητής στις γεωπολιτικές εντάσεις της περιοχής.
  • Επισημαίνει ότι η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εμπόρων όπλων και της Δύσης, που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τις δύο χώρες.
Σε έντονες δηλώσεις προς την τουρκική εφημερίδα Hurriyet, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ως διαμεσολαβητής.

– Καθώς η Τουρκία προσπαθεί για την ειρήνη, επιχειρείται να συρθεί σε πόλεμο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ;


Το να επιτεθεί στην Τουρκία θα ήταν ένας πολύ λανθασμένος υπολογισμός για τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ είναι από τη μία ένοχο και από την άλλη φοβισμένο. Δεν θα μπει σε έναν πόλεμο στον οποίο υπάρχει πιθανότητα να χάσει. Η Τουρκία είναι ένα πολύ «μεγάλο ψάρι» για το Ισραήλ. Το Ισραήλ αποτελεί σαφή απειλή για ολόκληρη την περιοχή και για την ανθρωπότητα. Για να ολοκληρώσει το έγκλημα γενοκτονίας που διαπράττει στην Παλαιστίνη, έχει ανάγκη από μια διαρκή πολεμική κατάσταση στην περιοχή. Μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα δούμε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν εξαφανιστεί.

– Συμφωνείτε με όσους θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει παραδοθεί στο Ισραήλ λόγω της βαθιάς στρατηγικής συνεργασίας;

Θεωρούμε αυτή τη σχέση, που ξεκίνησε το 1999 και βλάπτει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, ντροπιαστική. Από τότε, οι ελληνικές κυβερνήσεις τη στήριξαν. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε δορυφόρο του Ισραήλ. Έχουμε χάσει την ανεξαρτησία μας. Βρισκόμαστε όχι μόνο στα χέρια των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να παρακολουθεί, με ισραηλινή τεχνολογία, ακόμη και τους ίδιους του τους υπουργούς και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

– Επιχειρείται να τεθούν αντιμέτωπες η Τουρκία και η Ελλάδα μέσω της Κύπρου;

Αυτό προσπαθούσαν να το κάνουν ακόμη και πριν γεννηθώ. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ήμουν σε ένα πλοίο του ελληνικού ναυτικού. Βρεθήκαμε απέναντι από ένα πλοίο του τουρκικού ναυτικού. Παρατήρησα ότι τα δύο πλοία ήταν ακριβώς ίδια. Αργότερα έμαθα ότι και τα δύο είχαν κατασκευαστεί στο ίδιο ναυπηγείο στις ΗΠΑ. Η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι εξαιρετικά επικερδής για τους εμπόρους όπλων. Για τη Δύση, ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα έχουν σημασία από πλευράς συμφερόντων.

– Πώς αξιολογείτε τη θέση της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε η Ελλάδα. Εμείς μπήκαμε υπό την επιρροή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Κανείς πλέον δεν παίρνει την Ελλάδα στα σοβαρά. Είμαστε υπηρέτες των πολεμικών μηχανών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, έχουμε γίνει δορυφόροι τους. Η δική σας κυβέρνηση, για παράδειγμα στον πόλεμο της Ουκρανίας, διατήρησε πολύ καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Ενώ έστελνε drones στην Ουκρανία, ταυτόχρονα διευκόλυνε και το εμπόριο ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα λογικής και έξυπνης πολιτικής. Τοποθετήθηκε ως διαμεσολαβητής. Ελπίζω η Άγκυρα να αναλάβει τον ίδιο ρόλο και σε αυτόν τον πόλεμο.

– Πώς βλέπετε τη στάση της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο;

Βρίσκεται σε αξιολύπητη κατάσταση. Ο πρωθυπουργός μας, υποτίθεται για να προστατεύσει την Κύπρο, έστειλε τέσσερα F-16 και μια φρεγάτα. Στην πραγματικότητα προστατεύει τη βρετανική βάση εκεί. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα και στο Ιράν. Οι Ευρωπαίοι είναι φοβισμένοι και κουβαλούν ενοχές για τον αντισημιτισμό. Παλαιότερα στήριξαν τη γενοκτονία των Εβραίων, τώρα στηρίζουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

