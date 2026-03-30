Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Ουδέποτε απευθύναμε πρόσκληση - Να μας πει με ποιους θα κυβερνήσει»

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε με ποιους θα κυβερνήσει και πώς, παρά μόνο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει αν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, την άκρα Δεξιά ή άλλους πολιτικούς φορείς.

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά περιορίστηκε σε παροχές και συνθήματα.

Ο πραγματικός νικητής του συνεδρίου, σύμφωνα με τον Μαρινάκη, είναι ο Χάρης Δούκας, που υποστήριξε την επιλογή της ακυβερνησίας αντί συγκυβέρνησης.

Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία ως μονόδρομο για τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας, με εκλογές προγραμματισμένες για το 2027.

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες στα κόμματα και χαιρετίζουμε κάθε τέτοια διαδικασία και όταν μάλιστα έχει και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των οργάνων, όπως συνέβη και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε τα εσωτερικά των κομμάτων, άλλα τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπουν εκείνα μετά από τη διαδικασία.

Πράγματι, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Συνέδριο που πολιτικά ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας απάντησε μόνο στο ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει και μάλιστα σε μια πρόσκληση που ουδέποτε έχει σταλεί, πρόσκληση δηλαδή συγκυβέρνησης. Δεν απάντησε στα δύο βασικά ερωτήματα που κάθε εν δυνάμει ψηφοφόρος θέτει σε κάθε κόμμα το οποίο θα μπορούσε να ψηφίσει: με ποιους θα κυβερνήσει και πώς.

Το "με ποιους" είναι σαφές. Πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης, αφού είναι ξεκάθαρο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει, χωρίς να έχει υπάρξει και τέτοιο ζήτημα μέχρι τώρα, με δεδομένη τη θέση μας για αυτοδυναμία, με ποιους θα κυβερνήσει. Να μιλήσει, να μην ντρέπεται να πει: "Είναι ο κ. Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, είναι ο νυν ΣΥΡΙΖΑ του 3-4-5%, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου"; Μήπως είναι η άκρα Δεξιά την οποία εμείς έχουμε αποκλείσει ξεκάθαρα; Και το δεύτερο ερώτημα είναι πως θα κυβερνήσει; Έγινε ένα συνέδριο και δεν ακούσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα.

Όχι συνθήματα της δεκαετίας του '80 και του '90 και παροχολογία σχεδόν του συνόλου της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ταξίματα και εύκολα λόγια προς όλους» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις αποφάσεις που πήρε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του.

«Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι σαφές με βάση αυτό που είδαμε ως συμπέρασμα ότι η γραμμή του κύριου Δούκα πέρασε. Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής. Γιατί τι είχε πει ο κ. Δούκας; "Καλύτερα η ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συγκυβέρνηση". Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις με δεδομένη και αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη.

Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Αυτό, όμως, οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Έχουμε δημοκρατία, σε έναν χρόνο περίπου, όπως και να έχει το 2027 που θα έχουμε εκλογές, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτή τη θέση. Εμείς διεκδικούμε αυτοδυναμία, αλλά αν οι πολίτες αποφασίσουν αντίθετα, δηλαδή δεν επικυρώσουν αυτή την επιδίωξη τη δική μας, δεν αποφασίσουν να έχουμε άλλη μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δηλαδή η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι.

Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια διαφορετική απόφαση με την οποία θα πορευτεί και θεωρώ ότι είναι άλλο ένα επιχείρημα γιατί είναι μονόδρομος για τη σταθερότητα της χώρας αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, άλλη μια ισχυρή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αργούν - το ξαναλέω θα είναι το 2027» πρόσθεσε.

