Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες

Snapshot Τηλεφώνημα για βόμβα γραφείο της βουλευτού Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου.

Το γραφείο εκκενώθηκε και αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με το ΤΕΕΜ και αστυνομικό σκύλο, ερευνούν το κτήριο για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η βουλευτής ενημερώθηκε και βρίσκεται στην κατοικία της, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών με ψυχραιμία.

Το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή σχετίζεται με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου στις Αρχές μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση για βόμβα στο γραφείο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lionnews.gr, υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 09:30 σήμερα το πρωί στο γραφείο της βουλευτού της ΝΔ, στις Σέρρες, μέσω του οποίου άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ και στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις. Το κτήριο όπου στεγάζεται το γραφείο έχει εκκενωθεί, καθώς στελέχη του ΤΕΕΜ ερευνούν το κτήριο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα της Φωτεινής Αραμπατζή φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: