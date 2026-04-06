Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ του πολέμου»

Snapshot Παρά τις προκλήσεις όπως ο πληθωρισμός και η απειλή μιας νέας πετρελαϊκής κρίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να φτάσει το 2,4% το 2026, ενώ το χρέος αναμένεται να μειωθεί κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το τέλος της δεκαετίας.

Έμφαση δίνεται στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων που προωθούν επενδύσεις, ψηφιοποίηση, απλούστευση διαδικασιών και ενίσχυση του φορολογικού συστήματος για την ενδυνάμωση της οικονομίας και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων όπως η στέγαση.

Η Ελλάδα επιδιώκει τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών» επιχειρήσεων ικανών να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς και της μείωσης εμποδίων μεταξύ κρατών

μελών.

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Le Point» ανέφερε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. Η χώρα μας είναι σε θέση για να απορροφήσει το σοκ της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η οικονομία μας έχει καταστεί σαφώς πιο ανθεκτική τα τελευταία χρόνια, χάρη σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη, στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και στη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

O υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα από «ασθενής» της Ευρώπης αναδεικνύεται σε πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας. «Δεκαέξι χρόνια μετά την αρχή μιας κρίσης που λίγο έλειψε να παρασύρει τη ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ευρωστία: ισχυρή ανάπτυξη, ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο και χρέος που μειώνεται με γρήγορο ρυθμό. Ωστόσο, ανάμεσα στον πληθωρισμό που βαραίνει τα νοικοκυριά και την απειλή μιας νέας πετρελαϊκής κρίσης, ο δρόμος παραμένει δύσβατος», σημείωσε.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα στήριξης για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι το 2026, «σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,4%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Παράλληλα, το χρέος που κάποτε πλησίαζε το 210% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολογίζεται ότι θα πέσει κάτω από το 120% έως το τέλος της δεκαετίας».

Υπογράμμισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις, ψηφιοποίηση, μείωση των εμποδίων μεταξύ κρατών- μελών, απλούστευση των διαδικασιών. «Πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματικούς “ευρωπαϊκούς πρωταθλητές”, ικανούς να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να διευρύνουμε το αναπτυξιακό μας δυναμικό, να απαντήσουμε στις προκλήσεις της στέγασης, να ενισχύσουμε το φορολογικό μας σύστημα», είπε.

