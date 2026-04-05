Κυριάκος Πιερρακάκης: Υπαρκτός ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας

«Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά δεν είναι ανεξάντλητος» - Στο τραπέζι επέκταση μέτρων και νέα στήριξη αν παραταθεί η κρίση

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup

Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, σχολίασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, «η κρίση στη Μέση Ανατολή διαμορφώνει ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια ούτε τη διάρκεια, ούτε το εύρος των επιπτώσεων, ιδιαίτερα αν υπάρξουν παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές και στις θαλάσσιες μεταφορές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας είναι υπαρκτός και αναπόφευκτα θα επηρεάσει και την Ευρώπη».

Παρά το δύσκολο διεθνές σκηνικό, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε αυτή την περίοδο με σαφώς καλύτερους όρους σε σχέση με το παρελθόν, σημειώνοντας ότι «η μεγάλη διαφορά, όμως, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι πως σήμερα η χώρα δεν μπαίνει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ως μέρος του προβλήματος. Δεν είναι πια ο αδύναμος κρίκος. Είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ανάπτυξη περίπου 2,1% το 2025, όταν πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνται κοντά στο 1% ή και χαμηλότερα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας απέναντι σε ένα διεθνές σοκ».

Πολυδιάστατη ανάπτυξη και αυξημένη ανθεκτικότητα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνέντευξή του στη Real News, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δομή της ανάπτυξης, τονίζοντας ότι δεν βασίζεται σε έναν μόνο τομέα, αλλά σε πολλαπλές πηγές.

Όπως ανέφερε, «ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ανάπτυξη δεν στηρίζεται σε έναν μόνο τομέα, αλλά σε πολλαπλές πηγές: στις επενδύσεις, στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στον τουρισμό, στις εξαγωγές υπηρεσιών, στη βιομηχανία, αλλά και στη συνεχή βελτίωση της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία σήμερα είναι πιο εξωστρεφής και πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς κραδασμούς. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει και αυτή την κρίση».

Μέτρα στήριξης και δημοσιονομικές αντοχές

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά με όρια.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά δεν είναι ανεξάντλητος. Σε αυτή τη φάση διαθέσαμε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν είναι το τέλος των παρεμβάσεων, είναι η αρχή. Όσο διαρκεί η κρίση, θα στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τους αγρότες απροστάτευτους απέναντι σε μια διεθνή καταιγίδα.

Τα μέτρα είναι στοχευμένα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα οι παρεμβάσεις να έχουν διάρκεια, να στηρίζουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και ταυτόχρονα να προστατεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Εφόσον χρειαστεί , τα υφιστάμενα μέτρα - η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία, το Fuel Pass, η επιστροφή του 15% στην αξία των λιπασμάτων - θα επεκταθούν χρονικά, ώστε να στηριχθούν τα εισοδήματα και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας.

Αν η κρίση παραταθεί και οι πιέσεις στην ενέργεια ενταθούν, τότε προφανώς θα χρειαστούν και νέες πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομική πολιτική έχει νόημα μόνο όταν κρατά όρθια την κοινωνία».

