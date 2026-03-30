Πιερρακάκης: Θα περάσουμε μαζί την κρίση, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη και επιχείρηση

Το μήνυμα του υπουργού Οικονομικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup

  • Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης.
  • Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο με ισχυρή διαχείριση και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κρίσης, ανέφερε ο υπουργός.
  • Επιδιώκεται η επιστροφή στους πολίτες του μερίσματος της ανάπτυξης με υπεύθυνες και μακροπρόθεσμες πολιτικές, είπε επίσης.
«Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες», ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026».

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη»

Ο υπουργός, στο μήνυμά του διαβεβαιώνει ότι «θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση. Είναι μία κρίση που θα την περάσουμε μαζί, όπως και όλες τις προηγούμενες»

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη» .

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο κύριος Πιερρακάκης υπογραμμίζει πως «έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, μία μεγάλη κρίση η οποία αναδύεται, αλλά και μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που είναι εξίσου ισχυροί να τη διαχειριστούν. Όλοι είμαστε πάνω από το πρόβλημα, το παρακολουθούμε και αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας».

Σε απόσπασμα από την ομιλία του στο Forum Πελοπόνησος 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζει ότι «η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωράει σε παροχές χωρίς τέλος και σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, για κάθε κοινότητα και για κάθε οικογένεια» επισημαίνει στο βίντεο της ομιλίας το οποίο ανήρτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

