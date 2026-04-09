Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ
«Για να μπορέσουν οι λαϊκές οικογένειες να περάσουν έστω λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα» τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας
Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για τις ημέρες του Πάσχα ζητεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστηρίζει ότι η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και συνολικά το αυξημένο κόστος ζωής, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε μετακίνηση τις γιορτινές ημέρες για πολλές οικογένειες. Όπως επισημαίνει, το ελάχιστο που οφείλει να πράξει η κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει δωρεάν διέλευση από τα διόδια, ώστε οι λαϊκές οικογένειες να μπορέσουν να περάσουν έστω και λίγο καλύτερα τις ημέρες του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του αναφέρει:
“Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και συνολικά, καλπάζει, καθιστώντας την οποιαδήποτε μετακίνηση για το Πάσχα απαγορευτική, το ελάχιστο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι η δωρεάν διέλευση από τα διόδια, για να μπορέσουν οι λαϊκές οικογένειες να περάσουν έστω λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα”.