Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για το Πάσχα ζητά το ΚΚΕ

Δωρεάν διέλευση από τα διόδια για τις ημέρες του Πάσχα ζητεί ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστηρίζει ότι η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και συνολικά το αυξημένο κόστος ζωής, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε μετακίνηση τις γιορτινές ημέρες για πολλές οικογένειες. Όπως επισημαίνει, το ελάχιστο που οφείλει να πράξει η κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει δωρεάν διέλευση από τα διόδια, ώστε οι λαϊκές οικογένειες να μπορέσουν να περάσουν έστω και λίγο καλύτερα τις ημέρες του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του αναφέρει:

“Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και συνολικά, καλπάζει, καθιστώντας την οποιαδήποτε μετακίνηση για το Πάσχα απαγορευτική, το ελάχιστο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι η δωρεάν διέλευση από τα διόδια, για να μπορέσουν οι λαϊκές οικογένειες να περάσουν έστω λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα”.

