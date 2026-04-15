Τσουκαλάς για Μυλωνάκη: Περαστικά και ταχεία ανάρρωση

Περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη ευχήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς με ανάρτησή του στο X.

Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη. — Κώστας Τσουκαλάς (@kdtsoukalas) April 15, 2026

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος είπε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα το πρωί περί τις 09:30 διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κύριος Γεώργιος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Σε ερώτηση αν υποβλήθηκε σε εμβολισμό ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι «έγινε εμβολισμός όντως αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο για λόγους ιατρικού απορρήτου καταλαβαίνετε».

