Φάμελλος: Μόνη λύση η παραίτηση της κυβέρνησης

Μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής, εστιάζοντας τόσο στη διεθνή συγκυρία όσο και –κυρίως– στα ζητήματα κράτους δικαίου, διαφθοράς και θεσμικής λειτουργίας στη χώρα.



Ανοίγοντας την ομιλία του με αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Φάμελλος προειδοποίησε για την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «οι παλινωδίες στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την περιοχή». Παράλληλα, άσκησε κριτική στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, ούτε η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης» και ζητώντας «πλήρη απεμπλοκή της χώρας από αυτή την πολεμική σύγκρουση» .



Στο εσωτερικό πεδίο, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η συζήτηση στη Βουλή δεν αφορά απλώς θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αλλά «τη σχεδιασμένη και βαρύτατη καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, την παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας και τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών» .



Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για συστηματική διαφθορά και συγκάλυψη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «μιλάμε για γαλάζια σκάνδαλα δισεκατομμυρίων, παράνομες υποκλοπές, λαμογιές, ρουσφέτια και χειραγώγηση της δικαιοσύνης», ενώ υποστήριξε πως «έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ» .



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα σκάνδαλα που, όπως είπε, συνδέονται άμεσα με το Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα τα σκάνδαλα ξεκινούν και τελειώνουν στο μέγαρο Μαξίμου» και θέτοντας θέμα πολιτικής και ποινικής ευθύνης για κυβερνητικά στελέχη .



Στο ίδιο πλαίσιο, επιτέθηκε με σφοδρότητα για την υπόθεση των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου με ευθύνη Μητσοτάκη», ενώ μίλησε για «παρακρατικές πρακτικές, εκβιασμούς και μεθόδους που πλήττουν τη δημοκρατία» .



Αναφερόμενος στην υπόθεση Λαζαρίδη, σχολίασε ότι «η απομάκρυνση του Λαζαρίδη θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια. [...] Κύριε Μητσοτάκη είστε προσωπικά υπεύθυνος, δική σας επιλογή είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Εσείς τον βάλατε το 2016 διευθυντή του γραφείου τύπου της ΝΔ και το 2017 προσωπικό σύμβουλο επικοινωνίας. Σύμβουλο επικοινωνίας ή απατεωνιάς τον είχατε; "Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι" λέει ο λαός».



«Η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές. Εσείς είστε προσωπικά υπεύθυνος και για την ατιμωρησία, και για την φωτογραφική νομοθέτηση για τη συγκάλυψη των σκανδάλων», τόνισε ο κ. Φάμελλος.



Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη, λέγοντας ότι «υπήρξαν συστημικές ελλείψεις, παρεμβάσεις, μπάζωμα και συγκάλυψη, αντί να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη» .



Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε το αίτημα για πολιτική αλλαγή, με τον κ. Φάμελλο να δηλώνει ότι «μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης» και να προσθέτει πως «σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έμενε κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα» . Παράλληλα, κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να αναλάβουν πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι «επιβάλλεται η παραίτηση της κυβέρνησης, αυτό απαιτεί η κοινωνία που δεν την εμπιστεύεται» .



Κλείνοντας, επανέλαβε το αίτημα για άμεσες πολιτικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «πρέπει να παραιτηθείτε το συντομότερο δυνατό για να ανασάνει η χώρα» και χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «θέμα εθνικής και κοινωνικής προτεραιότητας, αλλά πρώτα απ’ όλα θέμα δημοκρατίας»

