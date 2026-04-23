Κόντρα Ανδρουλάκη – κυβέρνησης: Ντιλάρισμα για τις άρσεις ασυλίας – Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε «χυδαίο ντιλάρισμα» της κυβέρνησης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και την υποψηφιότητά τους στις εθνικές εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι η συμμετοχή των βουλευτών στα ψηφοδέλτια είναι αυτονόητη και αμφισβήτησε τη λογική του Ανδρουλάκη.

Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων πριν τις εκλογές του 2027 και επέκρινε τον Ανδρουλάκη για το ύφος και τις ύβρεις στη Βουλή.

Η αντιπαράθεση εντάθηκε λόγω των πιέσεων που δέχεται ο Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και εσωκομματικές πιέσεις. Snapshot powered by AI

Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης με αφορμή την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, όπου με αφορμή το αποτέλεσμα της χτεσινής ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «χυδαίο ντιλάρισμα».

«Καμία συσπείρωση της ΝΔ δεν υπήρξε παρά μόνο ένα υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα στη Βουλή των Ελλήνων». «Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κ. Μαρινάκης ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδο στις εθνικές εκλογές. Πόσο πιο προκλητικοί;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να προσθέσει ότι «πριν καν φτάσουν οι δικογραφίες από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, έχετε καθαρίσει πως οι βουλευτές σας θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ».

Μαρινάκης: Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις

Στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε πως «είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, οι ύβρεις και το ύφος του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, δεν αφήνουν άλλα περιθώρια».

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε “ντιλάρισμα του Μαξίμου” την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια του κόμματος», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Παραθέτω τα ακόλουθα, όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα:

Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχτηκα ερώτηση για το εάν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών μετά τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους και αυτονοήτως απάντησα ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια». Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα «ντιλαρίσματος»; Τρίτον, με κάθε ευκαιρία, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027».

«Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης