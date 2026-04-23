Κόντρα Ανδρουλάκη – κυβέρνησης: Ντιλάρισμα για τις άρσεις ασυλίας – Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις

Η σφοδρή επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μαξίμου από τη Βουλή και η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Παύλο Μαρινάκη

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε «χυδαίο ντιλάρισμα» της κυβέρνησης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και την υποψηφιότητά τους στις εθνικές εκλογές.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι η συμμετοχή των βουλευτών στα ψηφοδέλτια είναι αυτονόητη και αμφισβήτησε τη λογική του Ανδρουλάκη.
  • Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων πριν τις εκλογές του 2027 και επέκρινε τον Ανδρουλάκη για το ύφος και τις ύβρεις στη Βουλή.
  • Η αντιπαράθεση εντάθηκε λόγω των πιέσεων που δέχεται ο Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και εσωκομματικές πιέσεις.
Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης με αφορμή την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, όπου με αφορμή το αποτέλεσμα της χτεσινής ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «χυδαίο ντιλάρισμα».

«Καμία συσπείρωση της ΝΔ δεν υπήρξε παρά μόνο ένα υπόγειο, χυδαίο ντιλάρισμα στη Βουλή των Ελλήνων». «Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κ. Μαρινάκης ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδο στις εθνικές εκλογές. Πόσο πιο προκλητικοί;» διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να προσθέσει ότι «πριν καν φτάσουν οι δικογραφίες από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, έχετε καθαρίσει πως οι βουλευτές σας θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ».

Μαρινάκης: Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις

Στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε πως «είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, οι ύβρεις και το ύφος του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, δεν αφήνουν άλλα περιθώρια».

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε “ντιλάρισμα του Μαξίμου” την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια του κόμματος», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Παραθέτω τα ακόλουθα, όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα:

  1. Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχτηκα ερώτηση για το εάν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών μετά τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους και αυτονοήτως απάντησα ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια».
  2. Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα «ντιλαρίσματος»;
  3. Τρίτον, με κάθε ευκαιρία, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027».

«Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Aφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη

19:06LIFESTYLE

MasterChef Ελλάδας: Εντάσεις και αποχώρηση-φωτιά στο αποψινό επεισόδιο

19:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία αρνείται πρόταση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντί του Ιράν

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ για ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας ο Νίκος Δένδιας

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως άγαλμα 2 μέτρων της θεάς Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδικεία

18:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρίαμβος της Πρεβολαράκη! Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό πάλης

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Warner Bros: Οι μέτοχοι άναψαν «πράσινο φως» για την εξαγορά ύψους 111 δισ. από την Paramount

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

18:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Ο ράπερ d4vd είναι αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή για τον διαμελισμό 14χρονης

18:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι παράνομο

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Κίνα για κλοπή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα σύγκρουση Ανδρουλάκη – κυβέρνησης: «Χυδαίο ντιλάρισμα για τις άρσεις ασυλίας» – «Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις»

18:11LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή και το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Κάτια Αντωνιάδη: Η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος απεσταλμένη του ΕΡΤ News στο Ιράν

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό λίγο πριν την Ιερά Οδό - Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συγκινητικό βίντεο ενός ζευγαριού που δημοσίευσε στο Instagram

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – Δείτε τον χάρτη

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

18:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιοσίων: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη - Τι υποστήριξε στην απολογία του

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ευελπίδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η γενιά που κάνει πάρτι χωρίς κινητά, χωρίς φίλτρα: Η νέα κουλτούρα της νυχτερινής ζωής

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ