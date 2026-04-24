Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

Τον Μάιο, στις Βρυξέλλες, η άσκηση προσομοίωσης σε τρεις φάσεις, με βάση το σενάριο ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ (Άρθρο 42.7)

Δημήτρης Μάνωλης

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού
Mε διαβούλευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ολοκληρώθηκε σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την κυπριακή προεδρία, ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής η άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Επίσης, με την υπογραφή του οδικού χάρτη «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά» επισφραγίστηκε η κοινή δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμών για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «σήμερα στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα. Η διπλωματία είναι η μόνη οδός για σταθερότητα. Η ΕΕ είναι παρούσα συμμετέχει και συνεργάζεται με τους εταίρους της και δεσμεύτηκε να ασφάλεια και ευημερία. Η Κύπρος ήταν και είναι υπέρμαχος στενής συνεργασίας ΕΕ και χώρες του Κόλπου».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, διεξήχθησαν διευρυμένες εργασίες με τη συμμετοχή ηγετών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και του Κόλπου πραγματοποίησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Σε ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο "Χ" αναφέρεται ότι «στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα και ενεργή για στενή συνεργασία με τους εταίρους της στην περιοχή και την Κύπρο να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες εργασίες με τη συμμετοχή ηγετών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και του Κόλπου».

Κόστα για τη Μέση Ανατολή: Κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση χειροτερεύει

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στο Λίβανο, ενώ σε σχέση με την κατάσταση στην Συρία τόνισε την στήριξη του στον μεταβατικό Πρόεδρο.

Άσκηση προσομοίωσης τον Μάιο για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ

Άσκηση προσομοίωσης σε τρεις φάσεις, με βάση θεωρητικό σενάριο ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ (Άρθρο 42.7), θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών - μελών της και πρεσβειών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το ΚΥΠΕ, η άσκηση εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός επιχειρησιακού μηχανισμού ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας, με στόχο να εντοπιστούν τα όποια κενά και να καταγραφούν οι δυνατότητες των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η άσκηση εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός επιχειρησιακού μηχανισμού ανταπόκρισης σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας, με στόχο να εντοπιστούν τα όποια κενά και να καταγραφούν οι δυνατότητες των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την Πέμπτη πολιτική εντολή από το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στις 23 και 24 Απριλίου στην Κύπρο, να προχωρήσει στην προετοιμασία σχεδίου ανταπόκρισης, σε περίπτωση που κράτος μέλος ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πηγές, έρχεται μετά τη συζήτηση για τα διαχρονικά κενά εφαρμογής της διάταξης, η οποία ενεργοποιήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά το 2015 από τη Γαλλία, στον απόηχο τρομοκρατικών επιθέσεων. Παρά τις μεταγενέστερες νομικές και θεσμικές αποτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΕΕ το 2016 και σχετικών εγγράφων της Επιτροπής, δεν έχει μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί ένας πλήρης επιχειρησιακός μηχανισμός συντονισμού.

Μελόνι: Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν σημαντικές, αλλά υπάρχει η προτεραιότητα της ενέργειας

«Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να παραμείνει ενωμένο, πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε για να το ενισχύσουμε και για να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ o οποίος, φυσικά, πρέπει να αλληλοσυμπληρώνεται με τον αμερικανικό», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους από το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Με αναφορά στην ενέργεια, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «χρειάζεται το θάρρος για να προληφθεί μια κρίση, και όχι μόνον να δίνονται απαντήσεις όταν η κρίση εκδηλώνεται σε όλο της το εύρος».

«Θεωρώ ότι δεν είμαι μόνη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δούμε πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν, αλλά συνεχίζω να θεωρώ ότι η όλη συζήτηση για την χαλάρωση των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, είναι απολύτως λογική. Πρέπει να δούμε ποιους τομείς θα αφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορές, μεταξύ των κρατών μελών. Όπως, για παράδειγμα, στο θέμα των επιστροφών φόρου», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το θέμα των αμυντικών δαπανών και τις νέες εξελίξεις, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, πρόσθεσε:

«Στην φάση αυτή, έχουμε βασικές προτεραιότητες. Οι αμυντικές δαπάνες παραμένουν σημαντικές αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της ενέργειας. Είναι σαφές ότι το όλο αυτό θέμα προέχει. Δεν αλλάζω τις θέσεις μου, αλλά τις προσαρμόζω σε μια πραγματικότητα που αλλάζει», τόνισε η Μελόνι.

Το σημερινό μενού

Κατά το γεύμα εργασίας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, είχαν την ευκαιρία να γευτούν:

  • Ταρτάρ από τσιπούρα

  • Μοσχαρίσιο κρέας φάρμας

  • Τάρτα φιστικιού

Δαμιανός: Οι ενεργειακοί δεσμοί Κύπρου–ΗΠΑ ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα

Η συνεργασία Κύπρου–ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και των επενδύσεων καθίσταται ολοένα και πιο στρατηγική και μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα και την διατλαντική ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, σε πρόγευμα εργασίας που διοργάνωσε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κύπρο.

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι οι προοπτικές της Κύπρου στον τομέα του φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, δημιουργούν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, ενεργειακή διαφοροποίηση και περιφερειακή σταθερότητα.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο κοίτασμα «Αφροδίτη», στο τεμάχιο 12 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, σημειώνοντας ότι η προγραμματιζόμενη εμπορική αξιοποίησή του μέσω πλωτής μονάδας παραγωγής στην κυπριακή ΑΟΖ και εξαγωγής μέσω υποθαλάσσιου αγωγού προς την Αίγυπτο αναδεικνύει τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η κυπριακή πλευρά έχει αναδείξει το ζήτημα, υποστηρίζοντας πως η ρήτρα συνιστά νομική υποχρέωση συνδρομής και όχι πολιτική επιλογή των κρατών μελών. Όπως σημειώνεται, η σχετική νομική ανάλυση του Συμβουλίου επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης στο έδαφος κράτους μέλους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βασικό επιχειρησιακό κενό αφορά την απουσία μηχανισμού καταγραφής και άμεσου συντονισμού για το τι αιτείται ένα κράτος μέλος, τι διαθέτουν τα υπόλοιπα και πώς μπορεί να οργανωθεί η συνδρομή σε πραγματικό χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αναμένεται να διαμορφώσει ένα «playbook» ενεργοποίησης, το οποίο θα λειτουργεί ως εργαλείο διαδικασιών και όχι ως δεσμευτικό τελικό κείμενο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία αντιμετωπίζεται από τα κράτη μέλη ως προσπάθεια να μετατραπεί η ρήτρα από θεωρητική πρόβλεψη σε πρακτικά εφαρμόσιμο μηχανισμό, με στόχο να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή αποσπασματικές αντιδράσεις σε περίπτωση κρίσης.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας δεν αποτελεί ούτε μηχανισμό υποκατάστασης του ΝΑΤΟ, ούτε ρήτρα αλληλεγγύης, αλλά νομικά δεσμευτική υποχρέωση συνδρομής των κρατών μελών της ΕΕ.

Novibet
