Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

Από το Ηράκλειο, τον τελευταίο σταθμό της πολύμηνης περιοδείας του για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το πολιτικό και οργανωτικό στίγμα του νέου του πολιτικού φορέα, ενώ για πρώτη φορά απηύθυνε και ρητό κάλεσμα συμπόρευσης προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα σχολίασε ότι «ο τελευταίος σταθμός της Ιθάκης μετατράπηκε στον πρώτο σταθμό μιας νέας πορείας».

Ο πρώην πρωθυπουργός, κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι αυτή τη στιγμή «υπάρχει η συλλογική βούληση της κοινωνίας που ζητά αλλαγή και πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη» και έθεσε ως στόχο του «να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας», καθώς «αν τα δεδομένα μείνουν ίδια, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο».

Τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα

Ο κ. Τσίπρας έγινε πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με την οργάνωση του νέου φορέα, κάνοντας λόγο για την ανάγκη υπέρβασης των σημερινών σχηματισμών, αλλά και απευθύνοντας κάλεσμα για συμπόρευση στη νέα προσπάθεια.

Συγκεκριμένα είπε ότι είναι αναγκαία «μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων».

Η συγκεκριμένη αναφορά αναμένεται πάντως να προκαλέσει νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχει μεγάλη αγωνία μεταξύ των στελεχών για το αν θα μπορέσει συντεταγμένα το κόμμα να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα ή αν θα «απαιτηθεί» η διάλυσή του ή η κατά μόνας προσχώρηση στελεχών στον νέο φορέα.

Άλλωστε, η αναφορά σε ανάγκη «υπέρβασης» των υπαρχόντων σχηματισμών αφήνει χώρο για διαφορετικές ερμηνείες.

Παράλληλα πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά απηύθυνε κάλεσμα συμπόρευσης προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το νέο κόμμα βρίσκεται στις τελικές φάσεις στελέχωσης και δημιουργίας των οργανωτικών δομών.

«Στη δύσκολη, αλλά όμορφη αυτή προσπάθεια, τη μόνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο, καλούμε τις νέες και τους νέους. Τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους. Τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Τους διανοούμενους και τον κόσμο της τέχνης. Είναι η δική σας προσπάθεια. Κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη», είπε συγκεκριμένα.

Το στίγμα του νέου φορέα πάντως το είχε δώσει και στην αρχή της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας μάλιστα πολλαπλές αναφορές στον θρίαμβο του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδος.

Όπως είπε, επιστρέφει στην Κρήτη ύστερα από τρία χρόνια «σε μια εποχή που ξαναφουντώνει το καμίνι». «Πως το λέτε εδώ οι φίλαθλοι του ΟΦΗ: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.. Κι εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου», είπε ο κ. Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συντονίστρια της εκδήλωσης Αδριανή Αγγελιδάκη του έκανε δώρο μια πυξίδα, καθώς είναι έντονη η φημολογία ότι η λέξη «πυξίδα» θα υπάρχει στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα σε μια αναφορά στον Καζαντζάκη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος θύμισε το απόφθεγμα: «"Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!" Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, στο "πολέμα"».

