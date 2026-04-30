Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα η δημιουργία ενός «προοδευτικού, πολύχρωμου, αλλά προγραμματικά συμπαγούς, πειθαρχημένου και αποτελεσματικού φορέα»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Από το Ηράκλειο, τον τελευταίο σταθμό της πολύμηνης περιοδείας του για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το πολιτικό και οργανωτικό στίγμα του νέου του πολιτικού φορέα, ενώ για πρώτη φορά απηύθυνε και ρητό κάλεσμα συμπόρευσης προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα σχολίασε ότι «ο τελευταίος σταθμός της Ιθάκης μετατράπηκε στον πρώτο σταθμό μιας νέας πορείας».

Ο πρώην πρωθυπουργός, κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι αυτή τη στιγμή «υπάρχει η συλλογική βούληση της κοινωνίας που ζητά αλλαγή και πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη» και έθεσε ως στόχο του «να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας», καθώς «αν τα δεδομένα μείνουν ίδια, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο».

Τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα

Ο κ. Τσίπρας έγινε πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με την οργάνωση του νέου φορέα, κάνοντας λόγο για την ανάγκη υπέρβασης των σημερινών σχηματισμών, αλλά και απευθύνοντας κάλεσμα για συμπόρευση στη νέα προσπάθεια.

Συγκεκριμένα είπε ότι είναι αναγκαία «μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων».

Η συγκεκριμένη αναφορά αναμένεται πάντως να προκαλέσει νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχει μεγάλη αγωνία μεταξύ των στελεχών για το αν θα μπορέσει συντεταγμένα το κόμμα να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα ή αν θα «απαιτηθεί» η διάλυσή του ή η κατά μόνας προσχώρηση στελεχών στον νέο φορέα.

Άλλωστε, η αναφορά σε ανάγκη «υπέρβασης» των υπαρχόντων σχηματισμών αφήνει χώρο για διαφορετικές ερμηνείες.

Παράλληλα πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας για πρώτη φορά απηύθυνε κάλεσμα συμπόρευσης προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το νέο κόμμα βρίσκεται στις τελικές φάσεις στελέχωσης και δημιουργίας των οργανωτικών δομών.

«Στη δύσκολη, αλλά όμορφη αυτή προσπάθεια, τη μόνη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο, καλούμε τις νέες και τους νέους. Τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους. Τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Τους διανοούμενους και τον κόσμο της τέχνης. Είναι η δική σας προσπάθεια. Κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη», είπε συγκεκριμένα.

Το στίγμα του νέου φορέα πάντως το είχε δώσει και στην αρχή της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας μάλιστα πολλαπλές αναφορές στον θρίαμβο του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδος.

Όπως είπε, επιστρέφει στην Κρήτη ύστερα από τρία χρόνια «σε μια εποχή που ξαναφουντώνει το καμίνι». «Πως το λέτε εδώ οι φίλαθλοι του ΟΦΗ: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.. Κι εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου», είπε ο κ. Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συντονίστρια της εκδήλωσης Αδριανή Αγγελιδάκη του έκανε δώρο μια πυξίδα, καθώς είναι έντονη η φημολογία ότι η λέξη «πυξίδα» θα υπάρχει στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα σε μια αναφορά στον Καζαντζάκη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος θύμισε το απόφθεγμα: «"Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!" Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, στο "πολέμα"».

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο «bunga bunga»: Μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτοι θάνατοι - H προεδρική χάρη στη διοργανώτρια για το «ορφανό»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις κατά 2,6% το 2027 - Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Η θεραπεία για τις αλλεργίες αλλάζει και πλέον δεν αφορά μόνο την ανακούφιση των συμπτωμάτων

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (30/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή επιστροφή για 50.000 υπαλλήλους - Οι προϋποθέσεις και τα 3 SOS

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθεί μέσα στο τριήμερο η τιμή των καυσίμων

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Η δουλειά του βουλευτή, ξανά-μανά τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης, αποθεώθηκε στο Ηράκλειο ο Αλέξης , δημοφιλέστερη η Ζωή

07:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτοδικείο Αθηνών: Αυτά είναι τα μηχανήματα ασφαλείας που παραμένουν ανενεργά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

06:54LIFESTYLE

Eurovision: Ανεβαίνει κι άλλο ο Akylas στα προγνωστικά – Οι σημαντικές ημερομηνίες

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

06:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«MICHAEL»: Η ταινία που διχάζει, αλλά ο κόσμος αποθεώνει

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με... οδηγό το Game 1 οι Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

06:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«MICHAEL»: Η ταινία που διχάζει, αλλά ο κόσμος αποθεώνει

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθεί μέσα στο τριήμερο η τιμή των καυσίμων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

22:57LIFESTYLE

Survivor: «Σεβντάς» Τούρκου παίκτη με Ελληνίδα - «Την είδα και ένιωσα κάτι διαφορετικό»

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ