Δένδιας: Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την στρατιωτικών αεροσκαφών C-390 τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει στην Πορτογαλία, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Πορτογαλία, μίλησε μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, στη Λισαβόνα.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά θέματα... ένα από αυτά ήταν η πιθανότητα αγοράς του αεροσκάφους C-390», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-390 της Embraer

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των αεροσκαφών ή την τιμή. Η Ελλάδα, η οποία διαθέτει τόσο αεροσκάφη C-130 όσο και C-27, σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Η πορτογαλική OGMA, στην οποία η Embraer κατέχει το 65% και το υπόλοιπο το πορτογαλικό κράτος, είναι βασικός βιομηχανικός εταίρος στο πρόγραμμα των αεροσκαφών C-390. Κατασκευάζει τμήματα της κεντρικής ατράκτου που αποστέλλονται στη Βραζιλία για την τελική συναρμολόγηση.

Η Πορτογαλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ που παρήγγειλε το C-390 το 2019 και έχει ήδη παραλάβει ορισμένες μονάδες τα προηγούμενα χρόνια.

