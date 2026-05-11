Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε στην εφορία ο Γιώργος Φλωρίδης

Συνολικό εισόδημα άνω 141,321.94 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και επιπλέον έσοδα από αναδρομικά, τόκους, μερίσματα και πώληση περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε για το 2025 (χρήση 2024) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, όπως προκύπτει από το πόθεν έσχες του.

Στη δήλωση καταγράφονται τραπεζικές καταθέσεις ύψους 279,416.58 ευρώ, ενώ διαθέτει 111 μετοχές που αποτιμούνται στα 839.6 ευρώ στη HELLENiQ ENERGY.

Παράλληλα, δήλωσε ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών και στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής περίπου 8.000 ευρώ.

Στη πόθεν έσχες του, ο Γιώργος Φλωρίδης δηλώνει ότι διαθέτει ή έχει συμμετοχή 19 ακίνητα και αγροτεμάχια, κυρίως σε Κιλκίς, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.

