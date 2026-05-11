Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε στην εφορία ο Γιώργος Φλωρίδης
Αναλυτικά η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Φλωρίδη
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνολικό εισόδημα άνω 141,321.94 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και επιπλέον έσοδα από αναδρομικά, τόκους, μερίσματα και πώληση περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε για το 2025 (χρήση 2024) ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, όπως προκύπτει από το πόθεν έσχες του.
Στη δήλωση καταγράφονται τραπεζικές καταθέσεις ύψους 279,416.58 ευρώ, ενώ διαθέτει 111 μετοχές που αποτιμούνται στα 839.6 ευρώ στη HELLENiQ ENERGY.
Παράλληλα, δήλωσε ένα επιβατικό Ι.Χ. 1.560 κυβικών και στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής περίπου 8.000 ευρώ.
Στη πόθεν έσχες του, ο Γιώργος Φλωρίδης δηλώνει ότι διαθέτει ή έχει συμμετοχή 19 ακίνητα και αγροτεμάχια, κυρίως σε Κιλκίς, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Γιώργου Φλωρίδη
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου
13:11 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα
13:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης
12:47 ∙ ANNOUNCEMENTS
Stoiximan: «Πού ήσουν;»
12:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση
11:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
08:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ