Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Συνολικά εισοδήματα 157.601 ευρώ δήλωσε για το 2025 (χρήση 2024) η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπως προκύπτει από το πόθεν έσχες της που βγήκε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα η υπουργός δήλωσε καθαρό εισόδημα περίπου 75.251 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιπλέον 4.800 ευρώ από ακίνητα και 77.550 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εμφανίζονται τραπεζικές καταθέσεις και προθεσμιακοί λογαριασμοί άνω των 180.000 ευρώ, καθώς και συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο της Alpha Asset Management με αποτίμηση περίπου 26.755 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία της περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα στην Αθήνα, οικόπεδο στην Πεντέλη και αγροτική έκταση στη Χίο. Συγκεκριμένα διαθέτει:

ισόγειο διαμέρισμα 67 τ.μ. στην Αθήνα με ποσοστό 50%,

διαμέρισμα 80 τ.μ. στον 4ο όροφο στην Αθήνα με πλήρη κυριότητα,

οικόπεδο 1.644 τ.μ. στην Πεντέλη με ποσοστό 50% από κληρονομιά,

δενδροκαλλιέργεια 800 τ.μ. στα Μαστιχοχώρια Χίου με πλήρη κυριότητα από κληρονομιά.

Παράλληλα δηλώνεται επιβατικό αυτοκίνητο 1.598 κυβικών, έτους 2004, ενώ οι υποχρεώσεις της περιορίζονται σε μικρά υπόλοιπα πιστωτικών καρτών.

