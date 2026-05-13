Σχοινάς: Ακυρώνονται οι προβληματικές δράσεις σε βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία

Ακυρώνονται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά δύο προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 19 εκατ. ευρώ που αφορούν τη βιολογική μελισσοκομία και 115 εκατ. ευρώ που αφορούν τη βιολογική κτηνοτροφία.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός τόνισε πως «είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις» και συνέχισε λέγοντας ότι «δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικά προϊόντα μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα».

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η ακύρωση δεν αφορά τη βιολογική γεωργία. Πρόσθεσε, δε, ότι οι πόροι των ακυρωμένων προγραμμάτων θα «κατευθυνθούν σε άλλες προτεραιότητες, τις οποίες σύντομα θα ανακοινώσουμε». «Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες και είναι απολύτως ενήμερες για την κατάσταση», σημείωσε.

«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί, με υπερκαλύψεις πάνω από 800%, όπως στη μελισσοκομία. Αποσκοπούμε στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος βιολογικής παραγωγής» ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός. «Αυτοί οι πόροι πρέπει, επιτέλους, να διοχετεύονται με δικαιοσύνη και διαφάνεια στους πραγματικούς παραγωγούς και, στην προκειμένη περίπτωση, στους βιολογικούς παραγωγούς», πρόσθεσε.