Καρυστιανού για τον όρο «γυναικοκτονία»: «Λειτουργεί ως φυλετική διάκριση»

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε για το ζήτημα των γυναικοκτονιών, εκφράζοντας την άποψη ότι ο όρος αυτός εντείνει τη διάκριση μεταξύ φύλων και τοποθετεί τη γυναίκα σε ρόλο ευάλωτης ομάδας.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη και ισότιμη ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» τόνισε πως, από νομική άποψη, η ανθρώπινη ζωή προστατεύεται εξίσου, είτε πρόκειται για γυναίκες, άνδρες, παιδιά, Έλληνες ή ξένους. «Οι ανθρωποκτονίες επισύρουν τις αυστηρότερες ποινές χωρίς διακρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε πως η γυναικοκτονία ως μορφή έμφυλης βίας αποτελεί ένα βαθύ κοινωνικό τραύμα με πολυπαραγοντικές αιτίες, που απαιτεί ευρύτερη ανάλυση πέρα από το ποινικό πλαίσιο.

Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη χρήση της λέξης «γυναικοκτονία», υποστηρίζοντας πως αυτή ενισχύει τη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών και τοποθετεί τη γυναίκα στη θέση του αδύναμου φύλου. «Δεν θεωρώ ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο ούτε έχει λάβει ακόμη τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία», σημείωσε, προσθέτοντας πως τέτοιες ορολογίες μπορεί να διχάζουν και να ενισχύουν τις φυλετικές διακρίσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, τα θύματα δεν πεθαίνουν λόγω φυσικής αδυναμίας, αλλά εξαιτίας εγκλημάτων πάθους και εμμονής, όπου ο δράστης θεωρεί ότι έχει δικαίωμα πάνω στη ζωή τους. «Είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις σωματικές διαφορές από τη βία που βασίζεται σε πατριαρχικές αντιλήψεις», τόνισε.

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε την ανάγκη να ξεπεραστεί η διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών και να προχωρήσουμε σε μια κοινωνία όπου όλοι αντιμετωπίζονται ως ενήλικες με ίσα δικαιώματα. «Η κοινωνία πρέπει να προσανατολιστεί στην ισότητα και όχι σε κατηγοριοποιήσεις που μπορεί να διχάσουν», τόνισε.

Η συζήτηση για τις γυναικοκτονίες, όπως επισημαίνει, πρέπει να εξελιχθεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της έμφυλης βίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ισότιμου κοινωνικού περιβάλλοντος για όλους.