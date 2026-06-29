Κωνσταντινίδης (ΝΔ): «Θα ήθελα τον Σαμαρά πίσω» - Τι είπε για την επιστολή Φεύγα

Snapshot Ο βουλευτής της ΝΔ Στάθης Κωνσταντινίδης δήλωσε ότι θα ήθελε τον Αντώνη Σαμαρά πίσω στο κόμμα και επιθυμεί ενότητα στη Νέα Δημοκρατία.

Η πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα ποσοστά της ΝΔ.

Ο Σαμαράς έχει διαφοροποιηθεί από την τρέχουσα πολιτική της ΝΔ, γεγονός που οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα.

Η επιστολή του Βασίλη Φεύγα εκφράζει μεμονωμένες απόψεις και αντικατοπτρίζει την αποστασιοποίηση μέρους της ΝΔ από το 2023.

Η διαδικασία διεύρυνσης της ΝΔ χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και αντιφάσεις, σύμφωνα με τον Κωνσταντινίδη. Snapshot powered by AI

Την άποψή του για επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Στάθης Κωνσταντινίδης μιλώντας στο ONE. «Θα τον ήθελα στις τάξεις της ΝΔ» ανέφερε ο βουλευτής και προσέθεσε ότι θα ήθελε ενωμένο το κόμμα.

Στον απόηχο της επιστολής Φεύγα, ο κ. Κωνσταντινίδης επισήμανε πως ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την ασκούμενη πολιτική, υπήρξαν κάποιες εκφορές που οδήγησαν τον πρωθυπουργό στη διαγραφή του από τη ΝΔ.

Ερωτηθείς για την επιστολή του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ Βασίλη Φεύγα, ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για μεμονωμένες απόψεις και συμφώνησε πως ένα κομμάτι της ΝΔ από το 2023 έχει αποστασιοποιηθεί, σχολιάζοντας ότι η αμφίδρομη διεύρυνση δεν είναι εύκολη ποτέ, δημιουργεί αντιφάσεις.

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