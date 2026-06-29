Επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη: «Να καταργήσουμε το νόμο για τα ομοφυλα ζευγάρια»

Αναστάτωση στη ΝΔ μετά την επιστολή του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Βασίλη Φεύγα για ομόφυλα ζευγάρια και Σαμαρά

Κώστας Τσιτούνας

Επιστολή Φεύγα σε Μητσοτάκη: «Να καταργήσουμε το νόμο για τα ομοφυλα ζευγάρια»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Βασίλης Φεύγας ζήτησε την επανεξέταση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εκφράζοντας ανησυχίες μέρους της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.
  • Η επιστολή ανέδειξε τις διαφορετικές απόψεις εντός της ΝΔ σχετικά με κοινωνικά ζητήματα και εκλογική στρατηγική.
  • Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι η θέση Φεύγα δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη πολιτική της ΝΔ και δεν προβλέπεται αλλαγή στην κυβερνητική γραμμή.
  • Η αναφορά στην άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά έθεσε ξανά το θέμα της ενότητας της κεντροδεξιάς παράταξης, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη συζήτηση από το Μέγαρο Μαξίμου.
  • Η επιστολή ανέδειξε την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της ΝΔ, παρά τις διαφορετικές τάσεις και προβληματισμούς στο εσωτερικό της.
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Η επιστολή του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού έφερε στο προσκήνιο προβληματισμούς που υπάρχουν στη βάση της ΝΔ.

Η παρέμβαση δεν προκάλεσε αλλαγή κυβερνητικής γραμμής, ωστόσο ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές απόψεις που συνυπάρχουν στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης, ιδιαίτερα σε θέματα που αγγίζουν αξίες, κοινωνικές ευαισθησίες και την εκλογική στρατηγική του κόμματος.

Η συζήτηση για τον νόμο των ομόφυλων ζευγαριών

Στο επίκεντρο της επιστολής του κ. Φεύγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκε η πρόταση για επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα μέρος της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της ΝΔ αισθάνθηκε ότι δεν ακούστηκε επαρκώς κατά τη δημόσια συζήτηση και ότι χρειάζεται προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

Η θέση αυτή ανοίγει έναν ευρύτερο διάλογο για το πώς η ΝΔ θα συνεχίσει να ισορροπεί ανάμεσα στο μεταρρυθμιστικό της προφίλ και στις διαφορετικές ευαισθησίες των ψηφοφόρων της.

Το μήνυμα για τον Αντώνη Σαμαρά

Παράλληλα, η αναφορά στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ενότητας της κεντροδεξιάς παράταξης.

Η πλευρά που υποστηρίζει μια τέτοια κίνηση θεωρεί ότι η συσπείρωση όλων των δυνάμεων της ΝΔ είναι σημαντική ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Από την άλλη πλευρά, το Μέγαρο Μαξίμου έχει επιλέξει να μην ανοίξει μια νέα εσωκομματική συζήτηση γύρω από το θέμα.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η επιστολή Φεύγα δεν αποτελεί θέση της Νέας Δημοκρατίας και ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός αλλαγής της κυβερνητικής πολιτικής.

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου επιχείρησε να διαχωρίσει την προσωπική άποψη ενός στελέχους από τις επίσημες κυβερνητικές επιλογές.

Η παρέμβαση Φεύγα καταγράφεται ως μια υπενθύμιση ότι στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχουν διαφορετικές τάσεις και προβληματισμοί.

Το ζητούμενο για την ηγεσία του κόμματος είναι να διατηρήσει την ενότητα της παράταξης, χωρίς να δημιουργούνται ρήγματα τόσο προς το κέντρο όσο και προς την παραδοσιακή της βάση.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση που άνοιξε δείχνει ότι ζητήματα όπως ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και η σχέση με ιστορικά στελέχη της παράταξης παραμένουν ενεργά στο πολιτικό παρασκήνιο.

Από εκεί που πολλοί περίμεναν τις μεγάλες εσωκομματικές πιέσεις από τους συνήθεις πρωταγωνιστές, η νέα συζήτηση ήρθε από ένα πρόσωπο που μέχρι σήμερα κινούνταν με χαμηλό προφίλ.

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