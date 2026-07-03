Χατζηδάκης: «Υπεροχή του Μητσοτάκη απέναντι σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη»

Snapshot Ο Κωστής Χατζηδάκης απέρριψε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική και το έργο της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί έναντι του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη λόγω ικανότητας, κύρους και αποτελεσματικότητας.

Τόνισε ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή παρά τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα χωρίς να διακινδυνεύει την οικονομική σταθερότητα.

Καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και κατηγόρησε την άκρα Αριστερά και ορισμένα κόμματα για προσπάθειες δικαιολόγησης ή εργαλειοποίησης της ενέργειας. Snapshot powered by AI

Στον πλατό του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης όπου απέρριψε εκ νέου τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, σχολίασε τα σενάρια για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις υπερασπιζόμενος την προοπτική μιας τρίτης θητείας της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αν κάθεσαι, γιατί δεν είσαι δραστήριος και γιατί σε ψηφίσαμε. Αν παίρνεις μέτρα που έχουν πολιτικό κόστος είσαι ανάλγητος, απαράδεκτος. Αν κάνεις κάτι θετικό (για τη νέα ρύθμιση Κεραμέως για τις συντάξεις χηρείας) είσαι σε προεκλογική περίοδο. Δεν ήμαστε χαμένοι στα μονά και τα ζυγά», ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ακολούθως σημείωσε ότι υπάρχουν λίγοι μήνες μέχρι τις εκλογές και πως είναι λογικό όλα τα κόμματα να ανεβάζουν στροφές και πως όσο πλησιάζει ο καιρός θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα.

«Όποιος και αν κάνει κόμμα, ο κόσμος της ΝΔ μένει στην παράταξη»

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Υπάρχουν πάντοτε προσωπικές σχέσεις, αλλά πρέπει να διακρίνουμε τις προσωπικές σχέσεις από την πολιτική κατεύθυνση του καθενός. Οι βουλευτές τοποθετήθηκαν ξεκαθαρίζοντας με μία λιτή δήλωση ότι τάσσονται υπέρ της ενότητας της παράταξης», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αλλά και τα σενάρια συνεργασιών αναπτύσσοντας τους τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.

«Εμείς αυτά που είπαμε τα κάναμε. Στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης υπάρχει μία υπεροχή Μητσοτάκη. Είναι πιο ικανός, με κύρος στο εξωτερικό και πιο αποτελεσματικός», σημείωσε συμπληρώνοντας στη συνέχεια πως όταν θα παρουσιαστεί η νέα ατζέντα της ΝΔ ο κόσμος θα σταθμίσει τις επιλογές που έχει και θα ψηφίσει ανάλογα.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, «εμείς δεν τάζουμε τη μάνα μας και τον πατέρας μας», τονίζοντας ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια» χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.

«Όταν οι δράστες είναι ακροαριστεροί, κάποιοι ψάχνουν δικαιολογίες»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο και την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη από την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα.

Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης των δραστών.

Αντίθετα, σημείωσε ότι όταν οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας ή εργαλειοποίησης.

Κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα της Αριστεράς ότι οι αντιδράσεις τους ήταν προκλητικές, υποστηρίζοντας πως αδυνατούν να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.

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