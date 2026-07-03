Χατζηδάκης: «Υπεροχή του Μητσοτάκη απέναντι σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη»

«Όταν οι δράστες είναι ακροαριστεροί, κάποιοι ψάχνουν δικαιολογίες», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την φονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χατζηδάκης: «Υπεροχή του Μητσοτάκη απέναντι σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κωστής Χατζηδάκης απέρριψε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική και το έργο της Νέας Δημοκρατίας.
  • Υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί έναντι του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη λόγω ικανότητας, κύρους και αποτελεσματικότητας.
  • Τόνισε ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή παρά τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
  • Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα χωρίς να διακινδυνεύει την οικονομική σταθερότητα.
  • Καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και κατηγόρησε την άκρα Αριστερά και ορισμένα κόμματα για προσπάθειες δικαιολόγησης ή εργαλειοποίησης της ενέργειας.
Snapshot powered by AI

Στον πλατό του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης όπου απέρριψε εκ νέου τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, σχολίασε τα σενάρια για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις υπερασπιζόμενος την προοπτική μιας τρίτης θητείας της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αν κάθεσαι, γιατί δεν είσαι δραστήριος και γιατί σε ψηφίσαμε. Αν παίρνεις μέτρα που έχουν πολιτικό κόστος είσαι ανάλγητος, απαράδεκτος. Αν κάνεις κάτι θετικό (για τη νέα ρύθμιση Κεραμέως για τις συντάξεις χηρείας) είσαι σε προεκλογική περίοδο. Δεν ήμαστε χαμένοι στα μονά και τα ζυγά», ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ακολούθως σημείωσε ότι υπάρχουν λίγοι μήνες μέχρι τις εκλογές και πως είναι λογικό όλα τα κόμματα να ανεβάζουν στροφές και πως όσο πλησιάζει ο καιρός θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα.

«Όποιος και αν κάνει κόμμα, ο κόσμος της ΝΔ μένει στην παράταξη»

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Υπάρχουν πάντοτε προσωπικές σχέσεις, αλλά πρέπει να διακρίνουμε τις προσωπικές σχέσεις από την πολιτική κατεύθυνση του καθενός. Οι βουλευτές τοποθετήθηκαν ξεκαθαρίζοντας με μία λιτή δήλωση ότι τάσσονται υπέρ της ενότητας της παράταξης», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αλλά και τα σενάρια συνεργασιών αναπτύσσοντας τους τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους, όπως είπε, οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία.

«Εμείς αυτά που είπαμε τα κάναμε. Στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης υπάρχει μία υπεροχή Μητσοτάκη. Είναι πιο ικανός, με κύρος στο εξωτερικό και πιο αποτελεσματικός», σημείωσε συμπληρώνοντας στη συνέχεια πως όταν θα παρουσιαστεί η νέα ατζέντα της ΝΔ ο κόσμος θα σταθμίσει τις επιλογές που έχει και θα ψηφίσει ανάλογα.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, «εμείς δεν τάζουμε τη μάνα μας και τον πατέρας μας», τονίζοντας ότι «θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια» χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα.

«Όταν οι δράστες είναι ακροαριστεροί, κάποιοι ψάχνουν δικαιολογίες»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο και την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη από την οποία έχασε τη ζωή της μία γυναίκα.

Όπως είπε, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξαρτήτως της ιδεολογικής προέλευσης των δραστών.

Αντίθετα, σημείωσε ότι όταν οι δράστες προέρχονται από τον χώρο της άκρας Αριστεράς εμφανίζονται θεωρίες περί προβοκάτσιας ή εργαλειοποίησης.

Κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα της Αριστεράς ότι οι αντιδράσεις τους ήταν προκλητικές, υποστηρίζοντας πως αδυνατούν να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το Instagram προβάλλει διαφημίσεις προωθώντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Παρατείνεται η αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πάτρα–Καμίνια–Πάτρα

11:12ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Το νέο βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανυπακοής με σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ο Ριγιάντ Μαχρέζ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε «οικογενειακή επιχείρηση» τα μέλη της οποίας υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές - Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η λεία της

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στο Politico: Όχι σε λευκή επιταγή στις ΗΠΑ - Η ΕΕ να δώσει έμφαση σε κοινωνικές δαπάνες

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρευνα ΕΜΠ: Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην αντλία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Βγήκε από το σπίτι του και πυροβολούσε στον αέρα με καραμπίνα

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξελέγη το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – Πρόεδρος ο Χρήστος Γώγος

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τα γραφεία των ΗΕ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κινεζική κυριαρχία στο Θιβέτ

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να χτυπήσει την 9χρονη ανιψιά του με λουρί σκύλου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο στην Πιερία – Το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολώνες και ανετράπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Σάλος με 30χρονη που παρενόχλησε σεξουαλικά δεκάδες άνδρες σε χώρους εργασίας- Της πέρασαν χειροπέδες

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επικίνδυνη προσπέραση βυτιοφόρου στον δρόμο του Αεροδρομίου μετά από σινιάλο με φώτα και κορνάροντας

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ