Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη: «Τα εθνικά θέματα δεν αποτελούν ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης»

Συνάντηση με αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Πεντάγωνο, έπειτα από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε ενημέρωση στην αίθουσα «Καποδίστριας» του υπουργείου για ζητήματα Εθνικής Άμυνας και επιχειρησιακής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Κατά την διάρκεια του καλωσορίσματός του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να υπάρχει συνολική ενημέρωση των Κομμάτων, και ιδίως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για το τι γίνεται στο Υπουργείο, για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό που λέμε «Ατζέντα 2030». Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας Κυβέρνησης ούτε ενός Κόμματος.

Συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση, που πολλές φορές έχει και απόρρητο στοιχείο, γι’ αυτό και συζητήσαμε μερικά πράγματα προηγουμένως. Την ενημέρωση θα σας την κάνει η φυσική ηγεσία – όχι βεβαίως ο πολιτικός προϊστάμενος –, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο κ. Χούπης.

Και πάλι, ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ».

Στην ενημέρωση παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, και από τη φυσική ηγεσία, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, καθώς επίσης και ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης και ο Διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τον Υπεύθυνο του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Μιχάλη Κατρίνη, τον Υπεύθυνο του ΚΤΕ Εξωτερικών του Κόμματος Δημήτρη Μάντζο και τον Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη.

Συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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