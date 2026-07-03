ΕΛΑΣ: Ο πρωθυπουργός δήλωσε τον φόβο του ότι μπορεί η αντιπολίτευση «να τους βάλει φυλακή»

Snapshot Η ΕΛΑΣ απαντά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο φόβος της φυλακής αφορά όσους δεν είναι καθαροί.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τον φόβο ότι η αντιπολίτευση μπορεί να συνεργαστεί για να τον βάλει φυλακή μετά τις εκλογές.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και οι κυβερνήσεις δεν βάζουν ή βγάζουν κανέναν από τη φυλακή, αν και μπορεί να χειραγωγούν τη δικαιοσύνη.

Ο Μητσοτάκης διεκδικεί αυτοδυναμία στις εκλογές και αμφισβητεί την πιθανότητα συνεργασιών με άλλα κόμματα.

Ο πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιδιώκει να δημιουργήσει συμμαχία για να τον «κυνηγήσει» πολιτικά ή νομικά. Snapshot powered by AI

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΕΛΑΣ σχολιάζει τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιστοσελίδα liberal, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός δηλώνει τον φόβο του ότι τα άλλα κόμματα μπορεί να τον βάλουν φυλακή, ενώ κάνει ευθεία επίθεση και για το ζήτημα της χειραγώγησης της δικαιοσύνης.



«Μετά τον πιστό αναλυτή δημοσκοπήσεων του Μαξίμου, έρχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε διάστημα λίγων ημερών, σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal, να δηλώσει ακριβώς τον ίδιο φόβο: Ότι στις επικείμενες εκλογές, ακόμη και αν είναι πρώτη η ΝΔ, μπορεί οι υπόλοιποι να "μαζευτούν για να τους βάλουν φυλακή», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.



«Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι οι κυβερνήσεις ούτε βάζουν ούτε βγάζουν κανέναν από τη φυλακή. Αυτό το κάνουν οι δικαστές. Οι κυβερνήσεις ενίοτε χειραγωγούν τη δικαιοσύνη, καλή ώρα, προκειμένου κάποιοι να μη λογοδοτήσουν σε αυτή. Συγκάλυψη ονομάζεται αυτό. Υπάρχουν όμως και κυβερνήσεις που δεν εμποδίζουν τη δικαιοσύνη. Αυτό προφανώς τρέμει ο κος Μητσοτάκης» σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει:



«Σε κάθε περίπτωση τον φόβο της φυλακής δεν τον έχουν όσοι είναι καθαροί».

Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη συνέντευξη στο Liberal, o πρωθυπουργός ρωτήθηκε με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.



Η απάντησή του ήταν η εξής:



«Διεκδικώ την αυτοδυναμία. Και διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας. Όχι κατ’ ανάγκη γιατί μπορεί να μην το θέλω εγώ, αλλά γιατί μετά βεβαιότητος δεν το θέλουν άλλοι.



Άρα, εάν δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε άλλου είδους διλήμματα, σήμερα η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μία πρόταση εξουσίας, πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη;



Μην το θέτετε αυτό το ερώτημα σε εμένα, διότι εγώ κυνηγώ έναν στόχο που, όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι εφικτός. Δύσκολος μπορεί να πει κανείς, αλλά εφικτός. Ρωτήστε τους αντιπάλους μας ποια είναι η εναλλακτική πρόταση.



Κυβέρνηση μειοψηφίας; Τα είχαμε ακούσει αυτά το 2023. Ξανακυκλοφορούν και τώρα. Λέει, «να μαζευτούμε όλοι, να μαζευτούμε όλοι οι υπόλοιποι, να κάνουμε κάτι κακό στη Νέα Δημοκρατία», έτσι δεν είναι; «Να τους κυνηγήσουμε» ή οτιδήποτε άλλο.



Αυτή είναι η πρόταση διακυβέρνησης; Γιατί δεν το λένε ανοιχτά; Να μας πουν: «Όχι, δεν θέλουμε. Πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά εμείς θα μαζευτούμε όλοι μαζί, όλοι οι υπόλοιποι, να τους βάλουμε φυλακή». Διότι αυτά περίπου διακινούν.



Αν αυτή είναι η πρόταση, να βγουν παρακαλώ να το πουν ανοιχτά. Να ξέρουν και οι πολίτες τι ψηφίζουν».